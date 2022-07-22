امتحان قدرات فنون تطبيقية 2022.. اعرف الأماكن وتفاصيل الاختبار

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل امتحان قدرات فنون تطبيقية 2022، موضحة أن التسجيل للاختبارات يبدأ يوم الإثنين المقبل وغير مسموح بإعادتها، مشددة على طلاب الثانوية العامة بضرورة عدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية التي تعلن عن كورسات تأهيلية لاختبارات القدرات.

أماكن امتحان قدرات فنون تطبيقية 2022

كما أعلنت عن اماكن امتحان قدرات فنون تطبيقية 2022 وهي كالتالي:

كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان

- محافظة القاهرة

- محافظة الجيزة

كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها

- محافظة الغربية

- محافظة المنوفية

-محافظة القليوبية

- محافظة السويس

- محافظة الشرقية

- محافظة الإسماعيلية

كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط

- محافظة الدقهلية

- محافظة دمياط

- محافظة بورسعيد

- محافظة شمال سيناء

- محافظة جنوب سيناء

- محافظة الإسكندرية

- محافظة مطروح

- محافظة كفر الشيخ

- محافظة البحيرة

كلية الفنون التطبيقية ببني سويف

- محافظة بني سويف

- محافظة الفيوم

- محافظة المنيا

- محافظة أسيوط

- محافظة الوادي الجديد

- محافظة سوهاج

- محافظة قنا

كلية فنون تطبيقية البحر الأحمر

- محافظة الأقصر

- محافظة أسوان

تفاصيل امتحان قدرات فنون تطبيقية 2022

كشف الدكتور كريم صابر، مدرس بكلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف، عن تفاصيل امتحان قدرات فنون تطبيقية 2022، موضحاً أن مجمل الاختبار يقيس مهارات ابتكارية أي قدرة الطالب على الابتكار والتصميم والرسم والتلوين والإخراج.

وأضاف «صابر» لـ«الوطن»، أن عملية الإخراج في امتحان قدرات فنون تطبيقية 2022 تعتمد على الالتزام بأسس التصميم منها اتزان التصميم بحيث إذا تم تقسيم التصميم رأسي أو أفقي فإن الكتلة تتساوى على كلا الجانبين، لافتاً إلى أن كثير من الطلاب لا يحتاجون إلى كورسات خارجية لكن إلى تدريب بسيط وتوجيه ويمكن الاستعانة بالطلاب الملحقين بالكلية حالياً.

وأكد الدكتور كريم صابر، أن أكثر من 95% من الأماكن التي تروج للكورسات الخارجية غير مؤهلة وتؤدي إلى نتائج كارثية مثلما حدث في السنوات الماضية.