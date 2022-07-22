التعليم العالي تحدد خطوات التسجيل لاختبارات القدرات 2022

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن خطوات التسجيل لاختبارات القدرات 2022 للكليات التي تشترط ذلك في إطار استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022-2023، مشددة على طلاب الثانوية العامة بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات والأوراق المطلوبة لأداء الاختبارات.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن التسجيل لاختبارات القدرات للكليات يتم إلكترونياً اعتباراً من يوم الإثنين المقبل الموافق 25 يوليو الجاري، موضحة أنها تهدف إلى قياس مدى قدرة الطالب وتأهيليه للالتحاق بالكلية ومن الكليات التي تشترط ذلك وهي «الإعلام، التربية الرياضية، والتربية الفنية والموسيقية».

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات 2022

ووفق بيان الوزارة فجاءت خطوات التسجيل لاختبارات القدرات 2022، كالتالي:

- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يدخل الطالب على صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

- يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات.

- التسجيل يتم باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- تظهر للطالب بياناته الشخصية والتي تتضمن كل من رقم الجلوس واسم الطالب والرقم القومي والمحافظة والإدارة التعليمية التابع لها والمدرسة والشعبة التي درسها الطالب سواء الشعبة العلمية أو الأدبية.

- يجب على الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة به.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات والأماكن المخصصة وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

- يختار الطالب نوع القدرات.

- سيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

- قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.

- وتشمل خطوات التسجيل لاختبارات القدرات، أن الكليات تلتزم بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، ولن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع الطلاب.