امتحان قدرات فنون جميلة 2022.. تعرف على الأماكن وتفاصيل الاختبار

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل أماكن امتحان قدرات فنون جميلة 2022، موضحة أن التسجيل يبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 25 يوليو الجاري ويتم التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، مؤكدة أن الاختبارات تعُقد في الكليات وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أماكن امتحان قدرات فنون جميلة 2022 شعبة فنون

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن أماكن امتحان قدرات فنون جميلة 2022 موزعة على كل كليات التخصص في جميع المحافظات، موضحة أنها حريصة على التنسيق مع الجامعات للوقوف على الاستعدادات النهائية الخاصة باختبارات القدرات وأشارت إلى أن الاختبارات ستجري في الكليات الآتية:

- كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك

-محافظة القاهرة

-محافظة الجيزة

-محافظة القليوبية

-محافظة الفيوم

كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية

- محافظة الإسكندرية

- محافظة البحيرة

- محافظة مطروح

كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا

- محافظة بني سويف

- محافظة المنيا

كلية الفنون الجميلة بالأقصر

- محافظة قنا

- محافظة أسوان

- محافظة البحر الأحمر

- محافظة الأقصر

كلية الفنون الجميلة بأسيوط

- محافظة أسيوط

- محافظة الوادي الجديد

- محافظة سوهاج

كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة

- محافظة الدقهلية

- محافظة دمياط

- محافظة الشرقية

- محافظة الإسماعيلية

- محافظة بورسعيد

- محافظة شمال سيناء

- محافظة جنوب سيناء

- محافظة السويس

- محافظة كفر الشيخ

- محافظة الغربية

- محافظة المنوفية

أماكن امتحان قدرات فنون جميلة 2022 شعبة عمارة

كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان

- محافظة القاهرة

- محافظة الجيزة

- محافظة القليوبية

- محافظة الفيوم

كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية

- محافظة الإسكندرية

- محافظة البحيرة

- محافظة مطروح

كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا

- محافظة المنيا

- محافظة بني سويف

كلية الفنون الجميلة جامعة أسيوط

- محافظة أسيوط

- محافظة الوادي الجديد

- محافظة سوهاج

-محافظة قنا

- محافظة أسوان

- محافظة البحر الأحمر

- محافظة الأقصر

كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة

- محافظة الدقهلية

- محافظة دمياط

- محافظة الشرقية

- محافظة الإسماعيلية

- محافظة بورسعيد

- محافظة شمال سيناء

- محافظة جنوب سيناء

- محافظة السويس

- محافظة كفر الشيخ

- محافظة الغربية

- محافظة المنوفية

وفي سياق متصل، كشف الدكتور أيمن قدري، أستاذ بكلية الفنون جامعة الأقصر، تفاصيل امتحان قدرات فنون جميلة 2022، موضحاً أن هذه الاختبارات تركز على مهارات الطالب وغالبيتها لا يحتاج لأي كورسات خارجية.

وأضاف «قدري» لـ«الوطن»، أن امتحان قدرات فنون جميلة 2022 يشمل امتحانين الأول هو رسمي تعبيري مخصص له 60% من الدرجة الفعلية ويشمل رسم بالقلم الرصاص لأي موضوع من الموضوعات في أي تخصص أو مناسبة قومية والامتحان الثاني هو امتحان تصميم شكل معايدة أو لافتة دعاية أو علامة شهيرة أو نصائح لمواجهة كورونا.

الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

كليات الإعلام.

كليات الفنون الجميلة تخصص الفنون والعمارة.

كليات الفنون التطبيقية بجامعات بني سويف ودمياط وبنها وحلوان.

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

كليات التربية الرياضية.

كلية التربية بالإسماعيلية - شعبة التربية الموسيقية - جامعة قناة السويس.

كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات بني سويف وحلوان والسويس وسوهاج.

الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية.