تفاصيل تدريب الطلاب داخل البنك المركزي المصري والأوراق المطلوبة

تمنح البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري الفرصة للطلاب للحصول على التدريب الصيفي داخل قطاعات تلك المؤسسات المالية والمصرفية ومن بينها البنك المركزي الذي كشف عن فتح باب التقديم لبرنامج CBE للتدريب الداخلي خلال أغسطس 2022.

وفي إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها بوابة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي تفاصيل التدريب الصيفي الداخلي لـ البنك المركزي، على النحو التالي:

يعمل التدريب على توسيع فطنة الأعمال للمتدربين من خلال التعلم من محترفي CBE.

- يعمل التدريب على تعزيز مهارات المتدربين للتغلب على مستقبلهم بعد التخرج.

- يمنح المتدربين الفرصة لتشجيعهم على تبادل المعرفة والخبرة مع بعضهم البعض، فضلا عن تحفيزهم على التعبير عن أفكارهم وآرائهم.

- يمنح التدريب للطلبة الجامعيين.

- يحصل الطلبة خلال التدريب على فرصة لمعرفة المزيد عن الدور الأساسي للبنك المركزي المصري ووظائف قطاعات البنك المركزي المصري من خلال توجيه تمهيدي.

- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية المصرية.

- التدريب مخصص لطلاب المرحلة الجامعية الثالثة (الانتقال إلى السنة الرابعة - لطلاب كلية الهندسة الذين ينتقلون إلى السنة الخامسة) في إحدى الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

- متابعة درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية: إدارة أعمال / تجارة (تخصص: محاسبة - مالية - موارد بشرية)، معلوماتية الأعمال، اقتصاديات، علوم الكمبيوتر، علم البيانات، علم التخمين، الرياضيات، قانون، هندسة (تخصص: اتصالات - كمبيوتر - كهرباء «قوة» - انشاءات - ميكانيكي).

- يجب أن يكون المعدل التراكمي يعادل الحد الأدنى من الدرجة جيد جدًا أو الحد الأدنى من الدرجة جيد جدًا للسنة الأولى والثانية من المعدل التراكمي.

- المعدل التراكمي بالنسبة لطلاب كلية الهندسة فيكون الحد الأدنى من الدرجة وهو جيد جدًا أو الحد الأدنى من الدرجة جيد جدًا للسنوات الأولى والثانية والثالثة من المعدل التراكمي.

الأوراق المطلوبة لتدريب البنك المركزي

- يتم تقديم شهادة التسجيل (يجب ذكر السنة والدرجة) - في حالة عدم وضوح الدرجة التراكمية في شهادة التسجيل، يجب تقديم كشف العلامات.

- تقديم السيرة الذاتية للطالب المتقدم للحصول على التدريب الصيفي .

- تقديم نسخة من البطاقة الشخصية.