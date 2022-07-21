عاجل.. البنك المركزي الأوروبي يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ 2011

أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية في نبأ عاجل، أن البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة نصف نقطة مئوية للمرة الأولى منذ العام 2011.

مواجهة التضخم

ويحاول صانعو السياسات في أنحاء القارة الأوروبية مواجهة التضخم المتصاعد، حيث وصلت أسعار المستهلكين لأرقام مرتفعة في الكتلة الأوروبية، حيث تعاني الاقتصاديات من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

رفع الفائدة متأخر

ويأتي رفع البنك المركزي الأوروبي للفائدة متأخراً كثيراً عن بنوك مركزية أخرى منها بنك الاحتياط الاتحادي.