تنسيق الجامعات.. خطوات التسجيل لاختبارات القدرات‏ في جامعة سوهاج

تستعد جامعة سوهاج لعقد اختبار القدرات للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2022، ضمن تنسيق الجامعات 2022، وذلك ‏لعدد من الكليات التي تشترط للالتحاق بها اختبارات القدرات ومنها: كلية التعليم الصناعي، كلية الهندسة، وكلية التربية ‏الرياضية، وكلية التمريض، وكلية التربية النوعية.

تعرف على مواعد فتح موقع اختبارات القدرات

وأعلنت وزارة التعليم العالي بدء التسجيل للدخول في اختبار القدرات استعدادا لتنسيق الجامعات 2022 خلال الفترة من يوم الاثنين ‏الموافق 25/7/2022 حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022، حيث يشترط القبول بهذا الكليات ‏اجتياز ‏اختبارات القدرات المؤهلة لها وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس ‏الأعلى للجامعات.

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات‏ بجامعة سوهاج

وتبدأ خطوات التسجيل لاختبارات القدرات بجامعة سوهاج ضمن تنسيق الجامعات 2022 بدخول طلاب الثانوية العامة 2022 الراغبين في الالتحاق بإحدى الكليات التي تشترط اختبار القدرات على الموقع الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg ويتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني.

تبدأ عملية التسجيل لاختبارات القدرات باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

يدخل الطالب البيانات المطلوبة على الموقع وهي: رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة 2022 - اسمه- الرقم القومي – اسم المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب «علمية– هندسية– أدبية».

يختار الطالب نوع القدرات التي يرغب فيها وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه فيه إلى الكلية، مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

طباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.