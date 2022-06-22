13 كلية بجامعة الأزهر تشترط اختبار القدرات للالتحاق بها.. اعرفها

قال الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة وفقًا لتوجيهات فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة بدأت في الاستعداد لاستقبال طلاب الثانوية الأزهرية، وبناء على قرار مجلسها رقم (675) بتاريخ29/12/2021 بشـأن اختبارات القبول بالكليات، فإنه سيتم إجراء اختبارات القبول للكليات والشعب التي يتطلب القبول بها ذلك قبل بدء التنسيق.

وأضاف «الشربيني»، في بيان، أنه على الطلاب الراغبين الالتحاق بالكليات بالشعب المذكورة لاحقا متابعة المركز الإعلامي لجامعة الأزهر والمواقع الرسمية لقطاع المعاهد الأزهرية والمناطق التابعة لها بالأقاليم بعد انتهاء اختبارات الثانوية الأزهرية؛ للتعرف على نظم التقدم والمواعيد والتي ستعلن حينها، والكليات والشعب التي تتطلب اختبارات قدرات.

وأضاف الشربيني أن الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اختبارات قدرات ذلك (32) شعبة (قسم) في (13) كلية من كليات الجامعة، وهي:

1- كلية التربية بنين بالقاهرة:

- تخصص عام انتظام.

- شعبة التعليم الأساسي.

- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام.

- شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام.

- شعبة التربية الفنية (رسم) انتظام.

- شعبة التربية الخاصة انتظام.

2- كلية التربية بنين بتفهنا الأشراف:

- شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظام

- شعبة الخدمة الاجتماعية انتظام- شعبة التربية الخاصة انتظام

- تخصص عام انتظام

3- كلية التربية بنين بأسيوط - كلية التربية بنين بأسيوط انتظام- شعبة التربية الخاصة انتظام

4- كلية التربية بنات بالقاهرة.

5- كلية التربية بنات بأسيوط.

- كلية التربية بنات بأسيوط انتظام

- شعبة التربية الخاصة انتظام- شعبة رياض أطفال

6- كلية القران الكريم بنين بطنطا.

7- كلية الدعوة الإسلامية بنين بالقاهرة.

8- كلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة.

9- كلية التربية الرياضية بنات الخانكة.

10- كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة - شعبة رياض الأطفال

11- كلية التمريض بنات القاهرة.

12- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف:

- شعبة رياض الأطفال

- شعبة التربية

13- اللغات والترجمة بنين بالقاهرة:

- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الأوردية انتظام

- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظام

- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظام

- شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظام

- شعبة الترجمة الفورية إنجليزي انتظام

- شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظام

- تخصص عام انتظام

- شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظام