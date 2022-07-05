طلاب سوهاج وقنا يؤدون اختبار القدرات في مدرسة المياه بأسيوط

تابع اللواء أركان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، سلامة إجراء اختبار القدرات الإلكترونية للمتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للمياه من أبناء الدفعة الجديدة من خريجي الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021 ــ 2022.

إجراء اختبارات القدرات

وأكد رئيس الشركة، أنه يجرى اليوم اختبار القدرات بمحافظتي سوهاج وقنا، على أن يتم غدا بمشيئة الله إجراء اختبار القدرات والمقابلة الشخصية للطلاب المستوفين لشروط الالتحاق بالمدرسة بمحافظتي الأقصر وأسوان، ثم اختبارات للمتخلفين عن الحضور يوم الخميس المقبل.

الاختبارات تناسب قدرات الطلاب

وذكر «درة»، أن الاختبارات المعدة تتناسب مع قدرات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية للمياه، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ممثلة في محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، على أن يتم تقييم المقابلة الشخصية بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الشركة والوزارة، تحت مظلة من الشفافية والمصداقية الهادفة إلى اختيار أفضل الكوادر البشرية الصالحة لمواكبة سوق العمل بكل جديد ومبتكر.

إجراءات لمتابعة الاختبارات

وتأتي تلك الإجراءات المتتابعة لاختيار أبناء المدرسة الفنية للمياه على مستوى محافظات الصعيد بصورة تضمن توجيه طاقات أبنائنا الطلاب بصورة تسمح للاستفادة منها أفضل استفادة ممكنة، وعدم إهدارها وضياعها وسط زحام المؤثرات العصرية التي تتنافس مع الحاجة إلى تفعيل الكوادر الشابة في كل ما هو نافع وجاد يعود مردوده الإيجابي على غرس بذور التنمية المستدامة.