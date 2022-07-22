اختبار القدرات لكليات جامعة مطروح.. اعرف التفاصيل

بدأ طلاب الثانوية العامة في البحث عن الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها للتعرف علي مواعيد اختبار القدرات خاصة في مختلف الكليات والتي تشترط النجاح في القدرات للالتحاق بها، وتوجد في جامعة مطروح العديد من الكليات التي تنظم هذا الاختبار وهو البوابة الرئيسية للعبور إلي الكلية قبل المجموع الكلي في درجات المواد بشهادة الثانوية العامة.

اختبار القدرات بكلية التربية الرياضية

وتنظم كلية التربية الرياضية جامعة مطروح اختبار القدرات ويشمل عدة اختبارات وهي كالتالي:-

- اختبار القوام للجسم وذلك للتعرف علي العيوب والانحرافات القوامية.

- اختبار الطول والوزن حيث يشترط أن لا يقل طول الطالب عن 165 سم ويستثنى من ذلك في حصول الطالب على بطولة الجمهورية قبلها بعامين.

- الاختبار الشخصي للتأكّد من النطق، والاستماع، والصوت، والمعلومات العامة.

- اختبار الوثب العريض من الثبات، واختبار العدو لمسافة 600 متر، اختبار السرعة العدو/ 50 مترًا، اختبار المرونة «ثني الجذع لأسفل من الوقوف على المقعد».

كليات تعقد اختبار قدرات

وتحتاج بعض الكليات في جامعة مطروح إلي اختبار قدرات وهي:-

- كليات التربية النوعية شعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية.

- كلية التمريض.

- كلية السياحة والفنادق.

- كلية رياض الأطفال.

- كلية التربية الرياضية.

وأكد الدكتور مصطفي النجار رئيس جامعة مطروح على بدء استعدادات جامعة مطروح لعقد اختبار القدرات للكليات التي تشترط ذلك حسب كل كلية، وسيتم الإعلان عن مواعيد الاختبارات خلال الأيام المقبلة، عبر الصحفة الرسمية لجامعة مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية خلال انعقاد الاختبارات.