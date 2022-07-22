«الغرف السياحية»: ارتفاع أعداد العرب الوافدين لمصر خلال أغسطس

قال محمد فتحي، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة السياحة الترفيهية بالغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن حركة السياحة العربية، سترتفع بداية من الشهر المقبل، وهو ما سيزيد نسب الإشغال بالمطاعم السياحية، إلى أكثر من 90%، موضحا أن نسب الإشغال بالمنشآت السياحية تراجعت بعد انتهاء إجازات عيد الأضحى المبارك، لتتراوح حاليا بين 75 إلى 80%، بعد أن سجلت خلال عيد الأضحى، نسب إشغال تعدت الـ95%.

السياحة القطرية مفاجأة الصيف هذا العام

وأضاف فتحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك تدفقات سياحية عربية قادمة لمصر، بداية من أغسطس المقبل، أبرزها من السعودية والكويت والإمارات، لافتا إلى أن مفاجأة الموسم السياحي الصيفي، قدوم السياح القطريين إلى مصر بأعداد كبيرة وغير متوقعة، خاصة أن السنوات الـ10 الماضية، لم تشهد قدوم أعداد كبيرة من قطر إلى المقصد السياحي المصري.

السياحة العربية

وأشار إلى أن السياح العرب سيستمرون في التوافد على مصر، حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية إلى مصر، سترفع نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية والسياحية خاصة بالقاهرة الكبرى، متوقعا ألا تقل نسب إشغال فنادق العاصمة المصرية خلال الشهرين المقبلين عن الـ90%.

وأوضح أن تراجع نسب الإقبال على المطاعم السياحية الموجودة بالأقصر وأسوان خلال فصل الصيف الجاري، يعود إلى ارتفاع درجات الحرارة، وعدم قدوم سياح مصريين وعرب إليها خلال تلك الفترة من العام، لافتا إلى أنه بداية من شهر أكتوبر المقبل وحتى شهر إبريل 2023، سترتفع نسب الإشغال بالمطاعم إلى أكثر من 90%.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن مطاعم القاهرة الكبرى والإسكندرية والساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة، الأكثر إشغالا خلال فصل الصيف الحالي، مرجعا ذلك إلى رغبة أعداد كبيرة من السياح العرب الموجودين بمصر، في تناول الوجبات الغذائية والسهر بالمطاعم الموجودة بتلك المناطق.