المنشآت السياحية: 85% نسبة إشغال المطاعم خلال الأسبوع الحالي

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نسب إشغال المطاعم والمنشآت السياحية انخفضت خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى نحو 85%، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي إشغالا اقترب من الـ100%، مرجعا هذا الانخفاض إلى انتهاء إجازات عيد الأضحى المبارك وعودة المواطنين إلى أعمالهم، فضلا عن عدم الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة التي جعلت أعدادا كبيرة من الأسر المصرية تعزف عن تناول الطعام خارج المنزل.

المطاعم النيلية الثابتة والعائمة

وأضاف «كامل» لـ«الوطن»، أنه رغم انخفاض نسب الإشغال بالمطاعم والمنشآت السياحية خلال الأسبوع الحالي، إلا أن المطاعم النيلية الثابتة والعائمة احتفظت بنسب إشغالها المرتفعة التي تجاوزت الـ95% للأسبوع الثاني على التوالي، موضحا أن نسب الحجوزات بتلك المطاعم خلال الأسابيع المقبلة جيدة للغاية حتى الآن، وهو ما ينطبق أيضا على مسارح المنوعات.

وأشار إلى أن الأسبوع الماضي، وبالتزامن مع إجازات عيد الأضحى المبارك، سجلت كافة المنشآت والمطاعم السياحية نسب إشغال اقتربت من 100% بالعديد من المدن السياحية، ولا سيما القاهرة والجيزة والإسكندرية والساحل الشمالي ورأس البر والغردقة وشرم الشيخ، موضحا أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من الدول العربية كانت السبب الرئيسي في ارتفاع نسب إشغال المطاعم لتلك المعدلات المرتفعة جدا.

وأوضح أن الارتفاع النسبي في إصابات فيروس كورونا حاليا، ليس له أي تأثير على إقبال الرواد على تناول الوجبات الغذائية والسهر بالمطاعم، موضحا أن الوضع مطمئن للغاية ولا يوجد ما يدعو للقلق، مشيرا إلى ـن كافة المنشآت ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية مع ارتداء العاملين للكمامة طوال فترة تواجدهم في العمل.

أسعار الوجبات الغذائية

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إلى أن أسعار الوجبات الحالية لم تشهد أي زيادة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات محليا وعالميا، لافتا إلى أن المطاعم اعتبرت تلك الزيادات من ضمن مصروفات وتكاليف التشغيل، خاصة أنها ليست بالكبيرة.