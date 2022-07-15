«المنشآت السياحية»: لم تُحرر مخالفات جسيمة للمطاعم خلال العيد

قال علي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بشمال ووسط الدلتا ومدن القناة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن نحو 99% من المطاعم والكافيهات والمنشآت السياحية التزمت خلال فترة إجازات عيد الأضحى المبارك بتطبيق كل ضوابط التشغيل التي أقرتها وزارة السياحة والآثار، لافتا إلى أن لجان وزارة السياحة المكلفة بالتفتيش على المنشآت السياحية لم تسجل قيام أي من المطاعم بارتكاب مخالفات جسيمة خلال فترة إجازات عيد الأضحى.

أسعار الوجبات الغذائية لن ترتفع

وأضاف لـ«الوطن» أن التحريك الذي طرأ على أسعار المواد البترولية لن يؤثر على سعر الوجبات الغذائية التي تقدمها المنشآت والمطاعم السياحية، موضحا أن المطاعم اعتبرت تلك الزيادات من ضمن مصروفات وتكاليف التشغيل، خاصة أنها ليست بالكبيرة، مشيرا إلى أن أسعار الوجبات لن تشهد أي زيادة بعد ارتفاع أسعار المحروقات.

نسب الإشغالات مرتفعة خلال العيد

وأشار إلى أن نسب إشغال المطاعم السياحية خلال إجازات عيد الأضحى المبارك كانت مرتفعة للغاية، لاسيما بالمنشآت السياحية الموجودة بمدن القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي والعين السخنة ورأس البر وشرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى أن نسب إشغال غالبية المطاعم بتلك المدن سجلت نسب إشغال أكثر من 95% خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية بشمال ووسط الدلتا ومدن القناة، أن نسب إشغال المطاعم السياحية ستستمر على هذا المنوال حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية إلى مصر كانت السبب الرئيسي في زيادة نسب إشغال المطاعم خلال إجازات عيد الأضحى، مشيرا إلى أن نسب إشغالات المطاعم السياحية العائمة والثابتة، الموجودة بكورنيش النيل بالقاهرة الكبرى، بلغت خلال إجازات عيد الأضحى المبارك نحو 100%، كما ارتفعت نسب إشغال الملاهي الليلية وصالات الديسكو خلال تلك الفترة لتتخطى الـ95%.