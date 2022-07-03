غرفة السياحة: السعودية أكثر الدول العربية إرسالا للسياح لمصر خلال 2022

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المملكة العربية السعودية تأتي في المركز الأول كأكثر الدول العربية إرسالا للسياح إلى مصر منذ بداية العام الجاري، لافتا إلى أن الحركة السياحية الوافدة من المملكة إلى مصر حاليا كانت أحد أهم الأسباب الرئيسية التى رفعت نسب الإشغال بفنادق القاهرة الكبرى إلى أكثر من 90% حاليا.

انتهاء العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية

وأضاف ثروت، لـ«الوطن»، أنه بعد انتهاء العام الدراسي بالمملكة العربية السعودية أواخر الأسبوع الماضي، بدأت التدفقات السياحية الوافدة من السعودية في القدوم إلى مصر، لافتا إلى تسيير نحو 15 رحلة جوية يوميا من المملكة العربية السعودية إلى المدن السياحية المصرية حاليا.

شركات الطيران رفعت أسعار رحلاتها الوافدة من السعودية لمصر

وأشار إلى أنه بسبب التدفقات السياحية الكبيرة الوافدة من السعودية إلى مصر فقد لجأت العديد من شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية إلى رفع أسعار تذاكر رحلاتها الوافدة من المملكة العربية السعودية إلى المدن المصرية بنحو 300%، كما لجأت بعض فنادق القاهرة لرفع أسعار غرفها لأرقام مبالغ بها، لافتا إلى أن تلك الأفعال إذا ما استمرت فقد يكون لها تأثيرات سلبية على معدلات الحركة السياحية الوافدة من المملكة خلال الفترة المقبلة.

ومن جهته، قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن كل المنشآت والمطاعم السياحية استعدت بشكل جدي لاستقبال السياح العرب خلال الموسم الصيفي الحالي، لافتا إلى أن كل المنشآت تعمل على تجويد الخدمة المقدمة للرواد، كما أنها تلتزم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل.

وأشار إلى أن السياحة العربية ولا سيما الوافدة من المملكة العربية السعودية، ساهمت في استعادة قطاع المطاعم السياحية عافيته التي كان عليها قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم نهاية عام 2019.