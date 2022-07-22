طفل يشنق نفسه أثناء اللعب مع شقيقته في دار السلام

لقى طفل سوداني مصرعه شنقا، أثناء اللعب مع شقيقته داخل منزلهما في دار السلام بالقاهرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة الطفل لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغا بوفاة طفل شنقا داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفل 10 سنوات، يحمل جنسية دولة السودان، وبالفحص تبين وجود حبل حول رقبة الطفل، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

عدم وجود شبهة جنائية

وكشفت التحريات، عن عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، موضحة أنه أثناء لهو الطفل المتوفى مع شقيقته، ربط الحبل حول رقبته، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.