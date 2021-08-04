ضحية جديدة لـ«ببجي».. طفل عمره 11 عاما يشنق نفسه في بني سويف

بحبل ملتف حول رقبته، مُعلق في باب إحدى غرف منزل ببني سويف، أقدم طفل لم يكمل عامه الحادي عشر، على الانتحار شنقًا، في أعقاب إدمانه الألعاب الإلكترونية على الإنترنت، خاصة لعبة «ببجي»، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة.

شقيقته الكبرى أول من شاهدت الطفل مشنوقًا

الضحية لم يتخطَ عامه الحادي عشر، شنق نفسه داخل منزل أسرته في مشهد مأساوي تفاجأت به شقيقته الكبرى، التي لم يتخطَ عامها الثالث عشر، حينما خرجت من غرفتها لتشاهد شقيقها مُعلقا في حبل بباب الصالة، وأسرعت لإبلاغ أسرتها.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطارا بالحادث

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد بالعثور على جثة طفل يبلغ من العمر 11 عاما، معلق في حبل في باب غرف منزله، والطرف الآخر في رقبته، حيث وجه اللواء أسامة جمعة مدير البحث الجنائى بالمديرية، بتشكيل فريق بحثي لكشف ظروف وملابسات الوفاة.

تفاصيل حادث انتحار طفل بشنق نفسه بسبب إدمانه للألعاب الإلكترونية ببني سويف

وتبين من التحريات الأولية، وانتقال رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف، أن الطفل يبلغ من العمر 11 عاما، ويدعى «محمد. ح» ومقيم بمركز بنى سويف، وأنه أقدم على الانتحار بسبب إدمانه للإلعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، حيث إن شقيقته الكبرى فوجئت أثناء خروجها من غرفتها إلى الصالة، بشقيقها الأصغر مشنوقا في باب غرفة الصالة، وأنه كان دائم الارتباط بالألعاب الإلكترونية، رغم نهر أسرته له عدة مرات.

كما تبين أن الطفل أقدم في العام الماضي على إحراق المنزل، ونجحت الأسرة في إطفائه بسبب إدمانه تلك الألعاب والمعروفة بلعبة «pubge»، وأمر المستشار أحمد خليل القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابات بني سويف، بتشريح جثة الطفل، والتصريح بدفن الجثة بعد التشريح، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.