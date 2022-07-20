مصرع طفل سقط من الطابق الرابع وانتشال جثة آخر في المنوفية

شهدت قرية دنشواي التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مصرع طفل يدعى «ا.م» إثر سقوطه من الطابق الرابع من منزله أثناء اللعب بطائرة ورقية، حيث جرى نقل الجثة إلى مستشفى الشهداء، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازمة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع طفل سقط من الطابق الرابع أثناء اللعب بطائرة ورقية

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بمصرع طفل سقط من الطابق الرابع أثناء اللعب، وجرى التحفظ على الجثة ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة وتم تشييعها إلى مثواها الأخير.

مصرع طفل غرقا في بحر سيف بالمنوفية

على صعيد آخر، لقى طفل مصرعه غرقا في بحر سيف المار بمركز شبين الكوم عاصمة محافظة المنوفية، ونجح الإنقاذ النهري في استخراج الجثة، وتم تحرير المحضر اللازم، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين الكوم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، بغرق طفل يدعى «م.ع» وتم انتشال الجثة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.