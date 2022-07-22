التنسيقية تعقد الاجتماع الأول للجنة الأمن الغذائي ضمن حملة «سوا هنعدي»

عقدت لجنة الأمن الغذائي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاجتماع الأول، ضمن حملة «سوا هنعدي» بحضور المهندس محمد السباعي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

ملفات الثروة الحيوانية

يستهدف اجتماع التنسيقية، تحديد ملفات العمل، وتحديد دور كل عضو للعمل، ومنها ملفات الثروة الحيوانية واستبدال السلالات المحلية بالمستوردة لزيادة الإنتاج من اللحوم والألبان، وملف الزراعات التجمعية، وتفتيت الحيازات الزراعية، وملف المناطق اللوجستية «قياس الأسعار- التضخم»، والزراعات التعاقدية، وحملات التوعية في القرى والمحافظات، وزيارات ميدانية للجامعات والأحزاب والصوامع وتجربة الصوامع وزيارة المشروعات القومية وأهميتها.

أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

شارك في الاجتماع من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد نبيل، أحمد قاعود، الحسن العزاوي، ماهر الفضالي، إسلام الجندي، إسلام أبو سريع، فاطمة يكن، ونور الهدى المكاوي.