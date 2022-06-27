محافظ المنوفية يبحث مع وفد «تنسيقية الأحزاب» آليات إحياء قصور الثقافة

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمكتبه بالديوان العام، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، والنائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب وعدد من أعضاء التنسيقية، وتأتي الزيارة في إطار تدشين وفد التنسيقية لمبادرة إحياء قصور الثقافة بالمحافظات، وتفعيل دورها في نشر الوعي القومي والثقافي بالمجتمع.

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ بالوفد على أرض المنوفية، مشيداً بدوره الرائع كونه نموذج مشرف وأول منصة حوارية شبابية رائدة جمعت أطياف التيارات السياسية تحت مظلة الوطنية، لتجعل صوت الشباب مسموعا، وتضمن مشاركة شبابية فاعلة فى صنع القرار.

النهوض بقطاع الثقافة

وأكد محافظ المنوفية، حرصه على النهوض بقطاع الثقافة بالمحافظة، لأهمية دوره في ترسيخ القيم الأخلاقية لدى المجتمع وتنمية الوعي الفكري والثقافي، وبناء قدرات لدى النشء الجديد، انطلاقا من حرص واهتمام القيادة السياسية بالثقافة والفنون، مشيرا إلى أن قصر الثقافة بشبين الكوم تم تطويره باستثمارات تجاوزت 55 مليون جنيه، كونه أكبر صرح للثقافة والمنتديات والأنشطة الأدبية بمحافظة المنوفية، واُفتتح في فبراير 2022، كما استعادت الحياة الثقافية أنشطتها بأحدث التجهيزات (مسرح – مكتبة عامة – سينما).

وأضاف محافظ المنوفية، أنه تم توقيع بروتوكول مع صندوق مكتبات مصر العامة لإنشاء أول فرع لمكتب مصر العامة بالمنوفية في مدينة شبين الكوم على مساحة 800 متر مربع، إضافة الى مد المشروع بكافة الكتب والأثاث والمواد الثقافية والأوعية المعلوماتية الورقية والرقمية لتنمية مهارات النشء وخلق جيل واع ومثقف يسهم في بناء مصر الحديثة.

اعتماد 711 مليون جنيه للارتقاء بخدمات المواطنين

واستعرض محمد موسي نائب المحافظ، أهم الإنجازات التى قامت بها المحافظة فى مختلف القطاعات بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ومن أهمها مضاعفة الاعتمادات المخصصة للمحافظة بالخطة الاستثمارية السنوية خلال العامين 2020/2021 -2022/2023، واعتماد 711 مليون جنيه للعام المالي 2022/2023، وأعرب نائب المحافظ عن اهتمامه بمبادرة إحياء قصور الثقافة مثمنا دور اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب لما تقدمه من مشروعات ومبادرات تستهدف توفير خدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات

وأشاد وفد تنسيقية الأحزاب بهذا التطور الملموس فى مختلف القطاعات بالمحافظة والمجهود الحقيقي الذى تقوم به الأجهزة التنفيذية، ما ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقام الوفد بزيارة قصر ثقافة شبين الكوم بحضور أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وأحمد فوزي مدير عام ثقافة شبين الكوم، وشاهدوا عرضا فنيا وتبادلوا النقاش حول أهم المتطلبات لإنجاز الأعمال التي تساعد على ظهور قصور الثقافة بالشكل المثمر، حتى تقوم بالعمل المنوط به تجاه النشء والمواطنين.