زار الأهرامات.. جون ليجند يقابل جمهوره المصري في الساحل الشمالي الليلة

يحيي النجم الأمريكي العالمي جون ليجند، بعد قليل، حفله الغنائي الأول في مصر، فى أول حفل لفنان عالمي في مصر عام 2022، وهوالحفل الذي تستضيفه مدينة الساحل الشمالي.

فئات تذاكر الحفل

تراوحت أسعار التذاكر في 3 فئات، تتدرج من 1500 وهي ما توازي 79 دولارا أمريكيا، 2500 و3000 لـ«VIP»، وفقا لما أعلنت عنه الشركة المنظمة للحفل.

كان ليجند وصل لمصر خلال الساعات الماضية، وأقام في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، واستغل تواجده مع أسرته في زيارة أهرامات الجيزة، إذ قضى هناك عدة ساعات، قبل أن يطير إلى مدينة الساحل الشمالي، من أجل حفل الليلة.

جون ليجند يزور الأهرامات رفقة أسرته

«ليجند» ليس أول فنان عالمي يشدو في مصر خلال السنوات الاخيرة الماضية، فهو يأتي فى قائمة كبيرة، فيها عدد كبير من النجوم العالميين بداية إنريكي إجلاسيوس، بيونسيه، شاكيرا، جينيفر لوبيز بالإضافة فرقة «ذا بلاك آيد بيز» الأمريكية الحائزة على جائزة جرامي والتي قدمت عرضًا في أهرامات الجيزة عام 2021، وفرقة «Maroon 5» التي قدمت حفلها تحت سفح الأهرامات، مايو الماضي.

من المقرر أن يشدو ليجند فى حفل اليوم، بعدد من أهم وأشهر أغنياته، وبالتحديد أغنيات ألبومه الأخير «Bigger Love»، الذي حاز من خلاله على جائزة جرامي لأفضل ألبوم، في حفل جوائز جرامي السنوي الثالث والستين، إذ كان أكثر الفنانين الأمريكيين تألقا في الساحة الغنائية خلال السنوات الماضية.