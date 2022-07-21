«أرخص من حفلات عمرو دياب».. تعرف على تفاصيل حفل جون ليجند في الساحل

ساعات قليلة تفصل جمهور النجم الأمريكي جون لجند عن حفله الأول في مصر، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل في الساحل الشمالي، وتأتي أسعار التذاكر في 3 فئات تتدرج من 1500 وهي ما توازي 79 دولارا أمريكيا، 2500 و3000 لـ«VIP»، وفقا لما أعلنت عنه الشركة المنظمة للحفل.

وأثارت أسعار تذاكر حفل جون لجند في مصر حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث سخر الجمهور من أسعار الحفل بمقارنة بأسعار تذاكر حفل عمرو دياب الأخير في الساحل الشمالي والذي وصلت فيه أسعار التذاكر لـ10 آلاف للشخص، و100 ألف جنيه للطاولة الواحدة.

وعلق أحد المتابعين على «تويتر»: «تذكرة جون لجيند مش سعر تذكرة VIP في حفلة عمرو دياب في الساحل»، وأضاف آخر: «طبيعي أسعار التذاكر دي لجون ليجند لكن ليه ندفع آلاف عشان نسمع فنانين مصريين».

من إنريكي إجلاسيوس إلى جون ليجند.. نجوم عالميين قدموا حفلات في مصر

وجاء «ليجند» ضمن مجموعة من النجوم العالميين الذين أحيوا حفلات في مصر، بداية إنريكي إجلاسيوس، بيونسيه، شاكيرا، جينيفر لوبيز بالإضافة فرقة «ذا بلاك آيد بيز» الأمريكية الحائزة على جائزة جرامي والتي قدمت عرضًا في أهرامات الجيزة عام 2021، وفرقة «Maroon 5» التي قدمت حفلها تحت سفح الأهرامات، مايو الماضي.

قدم جون ليجند 6 ألبومات غنائية آخرها ألبوم بعنوان «Bigger Love» في 2020، وحصل الألبوم على جائزة جرامي لأفضل ألبوم في حفل جوائز جرامي السنوي الثالث والستين، حيث يعتبر المغني الأمريكي واحد من 15 فنانًا فقط، فازوا برباعية الجوائز الأبرز في مجالات التلفزيون والغناء والسينما والمسرح، حيث حصل على جوائز إيمي وجرامي وأوسكار وتوني.

جون ليجند يدعم الشعب الفلسطيني: حياة غير عادلة وصعبة

سبق وأعلن المغني الأمريكي دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في مقابلة تليفزيونية عام 2021، قال فيها: «عندما أرى ما يحدث في فلسطين وفي الشعب الفلسطيني، والذي من الواضح أنهم لا يستطيعون التمتع بحقوقهم، التي يستحقوها بالكامل، إنها حياة غير عادلة وصعبة للغاية هم مجبرون على معيشتها».

وتابع ليجند: «على أن أقول شيئا إنه ليس عادلا أو منصفا بالنظر لأن إسرائيل تتلقى العديد من المساعدات والدعم الأمريكي فقد تم تسميتهم على أنها أقوى حلفائنا يجب أن نلزم إسرائيل بمعايير أعلى فيما يفعلونه مع الشعب الفلسطيني ليس عادلا، ولا يجب أن يتم تحت اسمنا وبمساهمة مواردنا».