كريم عبد العزيز عن «كيرة والجن»: «قدمنا فن هادف.. وسعيد بالعمل مع عز»

أعرب الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته البالغة بالعمل مع أحمد عز في فيلم «كيرة والجن»، إذ ذكر أن التعاون مع صناع كبار يحبون العمل ويؤمنون بصناعة الفن ويريدون تقديم فن هادف يساهم في نجاح الفيلم.

تشكيل وعي الشعوب والأجيال الجديدة

وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره بصحبة أحمد عز، على شاشة «سكاي نيوز عربية»: «لما يعرض على أحمد عز وكريم عبد العزيز يقدموا فيلم مهم يؤثر في تشكيل وعي الشعوب والأجيال الجديدة، محدش يقدر رفض»، مشيدًا في الوقت ذاته بمخرج الفيلم مروان حامد.

كريم عبدالعزيز: صورنا 3 سنين ومحصلش مشاكل

وأوضح كريم عبد العزيز، أنه بالرغم من جائحة كورونا وتأثيرها على صناعة الفن، إلا أن تامر مرسي لم يدخر أي جهد لكي يدفع الفيلم قدمًا للأمام، «اللي عاجبني في الفيلم أني كنت بصور وأروح، وناس كتير كانت بتقول طالما العمل ده فيه 2 ممثلين كبار هيحصل بينهم مشاكل، طب إحنا بنصور بقالنا 3 سنين، ومحصلش أي حاجة».