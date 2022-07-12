كريم عبد العزيز عن «كيرة والجن»: «قدمنا فن هادف.. وسعيد بالعمل مع عز»
كتب:
محمود البدوي
09:33 م | الثلاثاء 12 يوليو 2022
كريم عبد العزيز وأحمد عز
أعرب الفنان كريم عبد العزيز عن سعادته البالغة بالعمل مع أحمد عز في فيلم «كيرة والجن»، إذ ذكر أن التعاون مع صناع كبار يحبون العمل ويؤمنون بصناعة الفن ويريدون تقديم فن هادف يساهم في نجاح الفيلم.
تشكيل وعي الشعوب والأجيال الجديدة
وأضاف «عبد العزيز»، خلال حواره بصحبة أحمد عز، على شاشة «سكاي نيوز عربية»: «لما يعرض على أحمد عز وكريم عبد العزيز يقدموا فيلم مهم يؤثر في تشكيل وعي الشعوب والأجيال الجديدة، محدش يقدر رفض»، مشيدًا في الوقت ذاته بمخرج الفيلم مروان حامد.
كريم عبدالعزيز: صورنا 3 سنين ومحصلش مشاكل
وأوضح كريم عبد العزيز، أنه بالرغم من جائحة كورونا وتأثيرها على صناعة الفن، إلا أن تامر مرسي لم يدخر أي جهد لكي يدفع الفيلم قدمًا للأمام، «اللي عاجبني في الفيلم أني كنت بصور وأروح، وناس كتير كانت بتقول طالما العمل ده فيه 2 ممثلين كبار هيحصل بينهم مشاكل، طب إحنا بنصور بقالنا 3 سنين، ومحصلش أي حاجة».