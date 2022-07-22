أستاذ نقد أدبي: لغة طه حسين سبب الانتشار الواسع لـ«حديث الأربعاء»

قال الدكتور محمد أبو علي، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة بكلية الآداب جامعة دمنهور، إن كتاب «حديث الأربعاء» لعميد الأدب العربي الدكتور الراحل طه حسين، طرح عام 1974، في دار المعارف، وهو عبارة عن مجموعة من المقالات، موزعة بين 3 أقسام.

أسلوب طه حسين بـ«حديث الأربعاء» سلس

أضاف «أبو علي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية «CBC»، أن القسم الأول من كتاب «حديث الأربعاء»، تناول فترة الجاهلية وشعراء تلك المرحلة، وتحدث طه حسين في الجزء الثاني، عن شعراء العصر الإسلامي والأموي، مؤكدا أن أسلوبه في الكتاب لم يكن فيه أي صعوبة.

التشكيك في الشعراء الكبار

أوضح أستاذ النقد الأدبي، أن الجزء الثالث من الكتاب، سرد ما استجد من شعر في العصر الحديث، وما دار خلال تلك الفترة، متابعا: «التعامل مع الشعراء أو الأدباء عند طه حسين، لم يستمر كما كان قبله، بعدما نجح في تأسيس فكرة المنهج الحديث، الذي التزم فيه بالفلسفة الحديثة، حيث شكك عميد الأدب العربي، في الكثير من الشعراء الكبار، والكثير من القصائد».

سر انتشار مقالات طه حسين

أكد «أبو علي»، أن طه حسين قد أسس لمنهجية جديدة في التعامل مع الشعراء والأدباء في كتاباته: «الكتاب مجموعة من المقالات، التي كان هدفها في الأساس القارئ العادي، لأن تلك المقالات كانت تنشر في الصحف المصرية»، مؤكدا: «مقالات عميد الأدب العربي، قد زادت شعبوية بين المواطنين العاديين، لأن مؤلفها اعتمد على الحديث المحلي العادي، والبعيد عن فكرة التدريس الأكاديمية».