لميس الحديدي: «لازم يكون في حوار مجتمعي بشأن مدفن طه حسين»

وجهت الإعلامية لميس الحديدي رسالة للمسؤولين على خلفية الأنباء المتداولة بشأن إزالة مدفن عميد الأدب العربي طه حسين، قائلة: «أتمنى من المسؤولين أن يكون لهم ممثلا يتحدث مع الناس والعائلات رفقاً بذوي من صنعوا تاريخ مصر الثقافي والأدبي والسياسي، أنا متأكدة أن لازم يكون هناك حل».

إجراء حوار بين الجهات المختلفة المسؤولة

وناشدت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج كلمة أخيرة على شاشة «ON»، بضرورة إجراء حوار بين الجهات المختلفة المسؤولة عن تلك الإجراءات أو عمليات تطوير الطرق وبين عائلات أصحاب المدافن قائلة: «لازم ممثل الجهات يتحاور ويتناقش مع العائلات لازم نتواصل في أزمة العميد طه حسين مع محافظة القاهرة اللي بتقول مفيش حاجات وماتعرفش حاجة».

وتابعت «الحديدي»: «إزاي ميبقاش فيه حوار عن المدافن؟ محتاجين نكلم بعض ونكلم الناس ونعرفهم إيه اللي هيحصل مش الناس تصحى تلاقي علامة X على مدفانها في مشاعر من قبل تلك العائلات تجاه رفاة ذويهم، وماذا إذا كان مدفن عميد الأدب العربي طه حسين اللي رفع راية مصر وغير التاريخ».

الحديدي: لدينا مهندسون قادرون على تعديل الطرق والمحاور

وأوضحت الحديدي، أنه لدينا مهندسون قادرون على تعديل الطرق والمحاور بما لا يتعرض للمقابر والمناطق التراثية، متابعة «الناس اللي معندهمش تاريخ بتشتري تاريخ وإحنا في مصر عندنا كل التاريخ عندنا القاهرة الخيديوية اللي بنحافظ عليها والفاطمية خلونا برضو نحافظ على الناس ورفاتهم خاصة إذا كانوا من هؤلاء المؤسسين ممن صنعوا التاريخ من الفن والثقافة والسياسة والأدب رفقاً بهؤلاء، أنا متأكدة أن لازم هيكون فيه حل».