إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق الضبعة

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم، سيارة مع تروسيكل على الطريق الأخضر الدائري بنطاق مركز ومدينة الضبعة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف، وجري نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم الإسعافات الأولية، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

أسماء وحالات المصابين

واستقبلت مستشفى الضبعة، مساء اليوم، جميع مصابين الحادث الخمسة، وننشر أسماؤهم وحالة كل مصاب، وهم كالتالي:

مرزوق عبدالسميع معدول 16 سنة من الضبعة مصاب بسحجات متفرقة بالجسم وكدمات بالرأس

فرج حسين كويلة 20 سنة من الضبعة مصاب بسحجات متفرقة في الجسم

حميدة هلال معدول 18 سنة من الضبعة مصاب بسحجات متفرقة بالجسم

عادل عبدالقادر عجيل، 18 سنة من الضبعة مصاب بسحجات متفرقة في الجسم

محمد عبدالله عبدالسميع 50 سنة من الضبعة مصاب بكدمات وجروح متفرقة في الرأس.

وجاري استكمال الفحوصات الطبية من إجراء التحاليل وعمل الأشعة اللازمة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث المرور إلى موقع الحادث، وجارى الفحص للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابسات الحادث، ورفع تقرير للجهات المعنية.