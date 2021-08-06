إصابة 5 مواطنين في انقلاب سيارة بطريق «الضبعة - القاهرة» الإقليمي

أصيب 5 مواطنين في حادث انقلاب سياره على طريق محور الضبعة الإقليمى «الضبعة - القاهرة»، منذ قليل، بينهم 4 من أسرة واحدة، وانتقلت سيارات الإسعاف لنقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدوانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

تفاصيل حالات حادث انقلاب سيارة بطريق «الضبعة - القاهرة»

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الجمعة، المصابين الخمسة في حادث انقلاب سيارة على طريق «الضبعة - القاهرة» الإقليمى، وهم «خالد محمد علي 56 سنة، مصاب بجرح متهتك باليد اليسري واشتباه كسر بالفقرات العنقية، عبير حسين محمد، 48 سنة، مصابة باشتباه كسر باليد اليمني، وكدمات وسحجات بالجسم، عمر خالد محمد، 18 سنة، مصاب بكدمات وسحجات في الجسم، نوران خالد محمد، 22 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وسما أسامة سعد الدين، 12 سنة، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم»، جميعهم مقيمون بالقاهرة.