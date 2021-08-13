مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق «الضبعة - القاهرة»

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 177 على الطريق الإقليمي «الضبعة - القاهرة»، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجى، وتقديم الإسعافات الأولية لهم، وأخطرت شرطة النجدة اللواء عماد الكدوانى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مطروح بالحادث.

نقل 3 مصابين بحادث محور الضبعة لمستشفى العلمين

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، اليوم الجمعة، مصابي حادث طريق «الضبعة - القاهرة»، الإقليمى وهم: «محمد عبدالمنصف عبدالعظيم، 40 سنة، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية، ونهى إبراهيم أحمد، 38 سنة، مصابة باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وسلمي محمد عبدالمنصف، 13 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، جميعهم يقيمون بالجيزة، وجارٍ استكمال الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الرعاية الطبية لهم.

التحفظ على جثتي حادث طريق الضبعة بثلاجة مستشفى العلمين

وجرى إيداع الجثتين داخل ثلاجة الموتى بذات المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، وتبين أن الجثتين لـ«أروى محمد عبدالمنصف، 15 سنة، وسامية محمد محمود حسن، 65 سنة»، وانتقلت مباحث العلمين إلى موقع الحادث وجارٍ الفحص والمعاينة للتعرف على أسباب وملابسات وقوع الحادث، وتولت النيابة التحقيق.