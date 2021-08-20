إصابة 9 مواطنين في حادث انقلاب سيارة بطريق «الضبعة - القاهرة»

أصيب 9 مواطنين بإصابات متفرقة، منذ قليل، في حادث انقلاب سيارة عند علامة الكيلو 195 على الطريق الإقليمي «الضبعة - القاهرة»، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل جميع المصابين للمستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح بالحادث.

وصول 9 مصابين لمستشفى العلمين النموذجى

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي مصابي الحادث وهم: «خالد حامد إدريس، 54 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وأشرف خالد حامد، 27 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ولارا أحمد محمد، 10 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وخلود خالد حامد، 30 سنة، وحمزه تامر قرني، 21 سنة، ودينا خالد حامد، 21 سنة، وآمال عديسه عثمان، 51 سنة، واسيل تامر قرني، 4 سنوات، وحسام تامر قرني، 8 سنوات»، وجميعهم يقيمون بالقاهرة.

مباحث العلمين تعاين حادث طريق «الضبعة - القاهرة»

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث وجارٍ فحص الحادث ومعاينة موقعه للكشف عن أسباب ملابساته، وتولت النيابة التحقيق.