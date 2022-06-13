أخبار كورونا.. «الغذاء والدواء» الأمريكية: «لقاح فايزر» آمن وفعال للأطفال

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن «لقاح فايزر» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» آمن وفعال للأطفال بين 6 أشهر و4 سنوات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ونشرت «الغذاء والدواء» تحليلها لجرعة «فايزر» قبل اجتماع حيث سيصوت الخبراء الخارجيون على ما إذا كانت الجرعات جاهزة لـ 18 مليون طفل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي 24 مايو الماضي، أعلنت شركتا «فايزر» الأمريكية و«بيوتنيك» الألمانية، أن تناول 3 جرعات من لقاحهما المضاد لـ«كورونا» يعزز مناعة الأطفال دون سن الخامسة، وأوضحتا الشركتان، أن الجرعات حققت استجابة مناعية قوية لدى الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن الخامسة، وكانت آمنة وجيدة في تجربة سريرية، وفقا لما ذكرته شبكة ε

للأسبوع الثاني.. إصابات بـ«كورونا» عالميا لم تتجاوز 3.1 مليون

من جانبها، ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أنّ الإصابات بـ«كورونا» عالميا للأسبوع الثاني لم يتجاوز، 3.1 مليون، مشيرة إلى استمر معدل الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس في الانخفاض، وسجلت الوفيات 9.6 ألف شخص خلال أسبوع .

وللأسبوع الخامس على التوالي، احتلت الولايات المتحدة، المركز الأول في الإصابة بـ الفيروس، وسجلت البلاد خلال أسبوع نحو 660 ألف حالة جديدة.

وفي أوروبا، لا تزال ألمانيا تشهد أعلى معدلات الإصابة بـ«كورونا»، وسجلت البلاد، نحو 300 ألف شخص خلال أسبوعا، فيما تم تسجيل موجة تفش جديدة في البرازيل.

ألمانيا: اكتشاف أكثر من 40 ألف حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» يوميا

وللمرة الأولى منذ شهر مايو الماضي، ارتفعت الإصابات اليومية في بريطانيا، متجاوزة 10 آلاف مصاب يوميا. وكشفت السلطات الصحية الألمانية، أكثر من 40 ألف حالة إصابة جديدة يوميا، فيما لا يزال الوضع الأكثر صعوبة في كوريا الشمالية، وأبلغت السلطات، أمس السبت الماضي، عن 42810 حالات إصابة جديدة بـ الفيروس، أو ما تطلق عليه السلطات اسم «حمي».

وفي المكسيك، تضاعف معدل الإصابة بـ الفيروس في البلاد، وبلغ نحو 6000 شخص يوميا.