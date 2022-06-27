هاني الناظر: البهاق لا علاقة له بالعمر ويمكن اكتشافه بين الرُضع

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، إن مرض البهاق ناتج عن نشاط زائد في الجهاز المناعي، فالجسم يحارب بعض الأجسام والميكروبات، ويهاجم المواد التي تنتج كافة ألوان الجسم، وهي «الميلانين»، وبمحاربة الأجسام المضادة للخلايا الصبغية، فإن مكان ظهوره يكون فارغا.

البهاق يمكن أن يكون بقعة واحدة في الوجه

وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث السابق، خلال حواره لبرنامج «صباح الورد» بقناة « TeN»، أن أشكال البهاق مختلفة، قد تكون في بقعة واحدة في الوجه ولا تزيد، وهناك أنواع تنتشر بسرعة، وذلك على حسب نشاط جاهز المناعة الخاص بكل شخص، لافتا إلى وجود اختلاف بين البهاق وأمراض أخرى جلدية.

اكتشاف البهاق بين الأطفال بعد أسابيع من الولادة

ولفت إلى أن المرض ليس له علاقة بالعمر، فهناك أطفال تولد وبعد أسابيع يتم اكتشاف البهاق لديه، وقد يظهر لدى شخص في الثمانين من العمر، منوها أن مرض البهاق ليس معديا، ولا علاقة له بالأكل مطلقا، وهذه تخاريف لا علاقة لها بالواقع.

كما أشار رئيس المركز القومي للبحوث السابق، خلال حديثه مع الإعلاميتين نهال كمال وسلمى عادل، إلى أن التعرض للشمس بشكل كبير لا يزيد المرض لكنه يظهره، بسبب اختلاف درجة اللون في المناطق المحيطة به، موضحا أن هناك علاجا لمرضى البهاق، يجعل الجهاز المناعي يعود لطبيعة عمله، وبالتالي يعود الجسم لطبيعته، وتختلف فترة العلاج من فترة لأخرى، بحسب أبحاث ودراسات حديثة.