بسام راضي: علاقتنا مع صربيا ستشهد تطورا كبيرا الفترة المقبلة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القادة الأوروبين لديهم حرص شديد على الاستماع إلى وجه نظر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديراته لكيفية الخروج من الأزمات الموجودة، بجانب الموضوعات الخاصة بالتعاون الثنائي.

وأضاف «راضي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر جديدة»، المذاع على شاشة قناة «etc»، ويقدمه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، اليوم، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لصربيا، كانت تلبية لدعوة منذ فترة من الرئيس الصربي، واصفا الزيارة بالرائعة، وامتداد للإرث التاريخي بين القاهرة وبلجراد، وهي وريثة دولة يوغسلافيا السابقة.

وتابع: «كان هناك حفاوة في الاستقبال، والبرنامج كان زاخر بالاجتماعات، وجرى التباحث في جميع أوجه التعاون، والفترة المقبلة، سيكون هناك تطور كبير، وتركيز بين مصر وصربيا، في مجالات كثيرة للغاية، سواء في الغذاء والطاقة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وغيرها».