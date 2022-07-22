خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وفقا لوكالة أنباء «واس» السعودية.

السعودية تهنئ مصر بذكرى ثورة 23 يوليو

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد الملك سلمان بالعلاقات المميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة، كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.

علاقات مصرية سعودية

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للسيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.