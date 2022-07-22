بسام راضي: الرئيس الصربي مهتم بنقل تجربة مصر في مجال الطرق لبلاده

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس الصربي، حرص على الاستماع لتجربة مصر، والنجاحات التي أجريت لدينا، خاصة في شبكة الطرق والنقل، إذ جرى إنشاء 8 آلاف كيلو متر على أعلى مستوى في زمن قياسي، إضافة لمحطات الكهرباء والمدن الجديدة.

وأضاف «راضي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر جديدة»، المذاع على شاشة قناة «etc»، ويقدمه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، اليوم، أن الرئيس الصربي كان مهتما للغاية بكيفية تنفيذ ذلك، كما أنه مهتم بنقل التجربة المصرية إلى صربيا.

ولفت إلى أن صربيا لديها برنامج طموح في البنية الأساسية والتحتية في كل المجالات، ورئيسها يرى أن مصر حققت نموذجا مضيئا باعتراف العالم أجمع.