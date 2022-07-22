 أبرز تصريحات متحدث الرئاسة عن زيارة السيسي لأوروبا

كشف السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عن أهم النتائج التي حققتها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة الفرنسية باريس، ولقائه بالرئيس إيمانويل ماكرون، وكذلك زيارته لصربيا، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي ضياء رشوان، وإليكم أهم التصريحات:

- جلسة مغلقة بين الرئيسين المصري والفرنسي لمناقشة حلول الأزمة الأوكرانية.

- التباحث حول تدعيم مسؤولية المجتمع الدولي بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية للوصول لحلول سلمية.

- مناقشة تأثير الأزمات العالمية الراهنة على الطاقة والغذاء وارتفاع أسعار الوقود والغاز الطبيعي.

- فرنسا تقدر دور مصر في طرح حلول لأزمات دول المنطقة.

- إشادة فرنسية بدور مصر في تسوية الأزمة الليبية والوصول إلى مرحلة الانتخابات.

- مناقشة إمدادات مصر لأوروبا بالغاز الطبيعي.

- تعاون «مصري فرنسي» لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، الداعمة لاستراتيجية الدولة في استخدام الهيدروجين الأخضر.

- تزايد الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل الأزمة العالمية الخاصة بالطاقة الأحفورية التقليدية.

- الرئيس الصربي، حرص على الاستماع لتجربة مصر، والنجاحات التي أجريت لدينا، خاصة في شبكة الطرق والنقل.

- الرئيس الصربي مهتم بنقل تجربة مصر في مجال الطرق لبلاده.

- القادة الأوروبيون لديهم حرص شديد على الاستماع إلى وجهة نظر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديراته لكيفية الخروج من الأزمات الموجودة.

- القضية الفلسطينية هي قضية القضايا، وحلها من شأنه فتح آفاق كبيرة للغاية لم تعهدها من قبل لدول المنطقة من التعاون والسلام ونشر ثقافة السلام والتعاون والجميع سيشعر بها عندما تحل هذه القضية ويعاد للفلسطينيين كل حقوقهم.