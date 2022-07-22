حلمي بكر يفتح النار على نجل حميد الشاعري: «أبوك معندوش فكرة عن الموسيقى»

فتح الموسيقار الكبير حلمي بكر، النار، على الفنان حميد الشاعري ونجله نديم الشاعري، بسبب هجوم الأخير عليه في الفترة الأخيرة، لحديث نديم الدائم عن حلمي بكر.

قال حلمي بكر في تصريحات تليفزيونية، إن حميد الشاعري لا يفقه في الموسيقى منذ أن تقدم للامتحان: «احنا بنعيش في حالة من تدني الأخلاق، ولا يمكن السكوت على مجتمع مصاب بالخلل، الموسيقى حاليا تشهد حالة من التراجع الكبير وأصبحت متردية، حميد الشاعري كان لازم يقول لابنه عيب يا ولد».

أضاف بكر: «أنا اللي امتحنت حميد الشاعري في النقابة، وسألته عن أمور موسيقية، مكنش عارف حاجة عنها، وحصل على عضوية انتساب بدعم من النقيب آنذاك الموسيقار أحمد فؤاد حسن، اللي قالي وقتها يقولي ده مشهور، فأعطيناه كارنيه انتساب، أنا رئيس لجنة الاستماع من قبل ما أنت تتولد، مينفعش ابنك يشتمني، أنا مبخفش، المفروض يبدأ حياته بعمل فني».

حلمي بكر لنديم الشاعري: أحمد فؤاد حسن اللى نجح والدك

كان نديم الشاعري، هاجم حلمي بكر من قبل في منشور عبر صفحته، قال فيه: «أستاذ حلمي لو محتاج مساعدة ماديًا أو نفسيًا، الكابو لن يتأخرعليك، لكن ما ينفعش كل ما تتزنق تروح برنامج تجيب سيرة حميد الشاعري، اللي للأسف تاريخك ميجيش 1/8 تاريخه، لا فنيًا ولا أخلاقيًا، للأسف 30 سنة من عمري ما بيعملش حاجة فى حياته غير التقليل من الناس ومن الفنانين».

اوعى حضرتك تفتكر أنك محطوط فى خانة الإنسان المحنك

وأضاف في رسالته قائلًا: «اوعى حضرتك تفتكر إنك محطوط فى خانة الإنسان المحنك، لا للأسف أنت عِبرة لكل نفسية فاسدة منتهية الصلاحية فنيًا وأخلاقيًا، فرق التربية كبير أوي بينك وبين الكابو حتى في الفكر الموسيقى والمعاملة مع الناس، الكابو كبير مقامه و مش بيرد عليك عشان هو أكبر من كده وأكبر منك بالذات ودائمًا يقول لي ما تردش على حد، لكن ولاده كبروا، ولن يسمحوا لك إنك تقطّع في أبوهم».