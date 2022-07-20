حلمي بكر عن شيرين عبدالوهاب: «مش في وعيها.. وصعبانة عليا»

قال الملحن حلمي بكر، إن الفنانة شيرين عبدالوهاب تعاني من أزمات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، أثرت بشكل كبير على مشروعها الفني، موضحا: «شيرين بقالها فترة مش في وعيها أو حالتها الطبيعية، ربنا يكون في عونها صعبانة عليا وزعلان عشانها»، ووجه لها رسالة خلال تصريحاته لـ«الوطن»، «أتمنى تركزي في حياتك وفنك وتقفي على رجلك تاني».

وأثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب حالة واسعة من الغضب في الوسط الفني، بسبب مداخلتها مع الإعلامية لميس الحديدي، والتي تحدثت فيها عن علاقتها بزوجها السابق حسام حبيب، وزجت باسم الراحل حسن أبو السعود خلال حديثها قائلة: «أنا كنت زي البدر، ولما اتجوزته بقيت زي حسن أبوالسعود»، وهو ما أغضب عائلة الموسيقار الراحل.

حلمي بكر: أتمنى أن تعود شيرين عبدالوهاب لحياتها وفنها

ووصفت رشا ابنة حسن أبو السعود، تصريح شيرين عبدالوهاب بـ«قلة الأصل» على حد تعبيرها، قائلة في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إنها دخلت منزلهم وكان بينهم عيش وملح، لا يصح أن تتحدث عن الفنان الراحل بهذا الأسلوب خاصة أنه كان مريضا.

عائلة حسن أبو السعود تهاجم شيرين عبدالوهاب: «قلة الأصل»

وأصدرت عائلة الموسيقار الراحل، بيانا صحفيا تستنكر تلك التصريحات، جاء فيه: «الإساءة لشخص ميت مستوى أكثر انحدارا.. العار الحقيقي التنمر والسخرية من شخص ميت».

ولم تقتصر حالة الغضب على عائلة حسن أبو السعود فقط، بل هاجمها عدد من الفنانين بسبب تلك التصريحات من بينهم إيساف، الذي اعتذر في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، لعائلة الفنان الراحل وطالبها بالاعتذار، قائلا: «الله يرحم الأستاذ والأب حسن أبو السعود.. كفاية بقى هدم كل ما هو له قيمة وجميل».