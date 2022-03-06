حلمي بكر ينصح 3 نجوم بترك الغناء.. ويوجه رسالة نارية لـ محمد عطية

رسائل نارية وجهها الموسيقار حلمي بكر، على عدد من مشاهير الفن من بينهم الفنانة هيفاء وهبي ومحمد رمضان، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، وذلك خلال لقاء ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز.

محمد رمضان وهيفاء وهبي

وقال الموسيقار حلمي بكر، إن الفنان محمد رمضان إذا توقف عن الغناء وممثل فقط سيكون ممثلا رائعا، كما أن هيفاء وهبي إذا لجأت للتمثيل سيكون أفضل لها.

محمد عطية

وسألت ياسمين عز الموسيقار حلمي بكر عن رأيه فيما كتبه الفنان محمد عطية مؤخرا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عندما كتب: «جيل التمانينات وبداية التسعينات بيتعامل مع ويجز بتحليل فني لزمن انتهى وبيخلص فعليا وفي آخر أيامه.. انتبهوا عشان أنتم بتتحولوا لحلمي بكر من غير ما تحسوا.. الواد موهوب بشكل جيله وألفاظه.. إحنا مش جيله.. إحنا كبرنا.. كبرنا.. كبرنا (بينزل على ركبته)».

وقال حلمي بكر بعد أن ضحك بسخرية: «قلت من البداية لا أريد ذكر أسماء، لا تبعثي الموتى من القبور، وعندما نتكلم يجب أن تتساءل الناس من الذي نتكلم عنه».

وأضاف دون ذكر اسم محمد عطية: «أنت طلعت من 10 أو 12 سنة، المدة دي كلها إنت فين؟ عندنا عمرو دياب، وتامر حسني، والليثي في الشعبيات، وبوسي مطربة أغنية الحنطور، وحماقي والحلو ومدحت صالح، هؤلاء موجودون على الخريطة».

حمو بيكا

وكشف الموسيقار حلمي بكر أنه طرد أخته عندما أخبرته برغبتها في الدخول لامتحان الغناء، «قولت لأختي اطلعي برا لما فكرت تدخل لجنة امتحان الغناء، مؤكدا على أن حمو بيكا إذا مثل بدلا عن الغناء سينجح كثيرا».