ثقافة السويس ورابطة الزجالين يحتفلان بذكرى ثورة 23 يوليو

نظم قصر ثقافة السويس، اليوم الجمعة، إحتفالية بذكرى ثورة 23 يوليو، حضرها لفيف من المثقفين والمهتمين بالعمل العام بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع رابطة الزجالين وكتاب الأغاني برئاسة الأديب أحمد رشاد أغا.

إحتفالية وطنية بذكرى ثورة 23 يوليو

وقدمت الأديبة صباح هادي، محاضرة بعنوان (ثورة 23 يوليو ذاكرة وطن)، طرحت فيها بعض المحطات التاريخية، وأبرزت خلالها الوضع في مصر قبل الثورة، وتطرقت إلى نكسة فلسطين 1948 وفساد حكم الملك فاروق وتآمره على مصر، مرورًا بمعركة كفر أحمد عبده عام 1951، ثم معركة الإسماعيلية 25 يناير 1952، التي أعقبها حريق القاهرة، وصولا إلى 23 يوليو 1952.

وأشادت هادي، بإنجازات ثورة 23 يوليو، التي حررت الشعب المصري من العبودية وسطوة الإقطاع، كذلك حررت الأراضي المصرية وأعادتها للفلاح المصري بعد أن كان أجيرًا يعمل بالسخرة.

الجلاء وبناء الجيش المصري من نتائج 23 يوليو

وأوضحت هادي، أن من نتائج ثورة 23 يوليو، جلاء القوات الإنجليزية عن الأراضي المصرية، وبناء جيش وطني قوي، واستعادة الدولة المصرية هيبتها بعد أن تحولت من ملكية إلي جمهورية، وأن مصر شهدت بعد الثورة مشروعات قومية عملاقة منها بناء السد العالي وتأميم قناة السويس، وإقامة صناعات وطنية عملاقة، وإتاحة مجانية التعليم، وبناء شخصية المرأة المصرية ودخولها سوق العمل.

يوليو فتحت أبواب الثورات في الدول

وقال هادي، إن الثورة كانت سببًا مباشرًا في إزدهار المجالات التكنولوجية والثقافية والعلمية والإعلامية، مضيفة أنها فتحت أبواب الثورات والتحرر في الدول الأفريقية والأسيوية لتنال استقلالها، كما أصبحت مصر محط أنظار العالم؛ لتصبح ذات ثقل سياسي واقتصادي وعسكري في المنطقة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الثقافة برئاسة الدكتور إيناس عبد الدايم، على نشر الثقافة التوعوية وتشجيع الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات الفنية والثقافية بكافة الأقاليم الثقافية، وتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة الكاتب محمد نبيل محمد بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.