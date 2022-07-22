برلماني: ثورة 23 يوليو ملهمة لوحدة الشعب والجيش في تحقيق الاستقلال

اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ، أن ثورة 23 يوليو 1652 ستظل صفحة مضيئة في تاريخ نضال الوطن من أجل الاستقلال وإرساء مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية ومواجهة من استهدف إهدار ثرواته، جسدت نموذجًا فريدًا لإرادة شعب اصطف خلف جيشه على قلب رجل واحد، من أجل الدفاع عن حرية الوطن والانتقال من حقبة الملكية إلى بناء جمهورية تدعم استقلالية القرار وتتجه نحو التصنيع والإصلاح الزراعي ومراعاة محدودي الدخل.

الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو

وأشار أبوالفتوح، في الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو، إلى أن هذه الثورة غيرت وجه مصر وجعلت لها دورًا محوريًا رائدًا في الأمة العربية والأفريقية ودوليًا على مستوى حركة عدم الانحياز وأحدثت تغييرًا كبيرًا في المنطقة بأكملها، بمنح الإلهام والأمل للشعوب التي تكافح من أجل حريتها، كما أنها لبّت كثيرًا من آمال الشعب المصري العظيم، وهو ما يثبت أن القوات المسلحة هي الدرع الحامي لإرادة الوطن، حيث كانت هناك محاولات شعبية للثورة من قبل والسعي لتحقيق الاستقلال ولكن تبلورت بانحياز الجيش لصالح الوطن في الـ23 من يوليو 1952 بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لننطلق بعد ذلك في بناء جمهورية تقوم على العدالة الاجتماعية والاهتمام بالطبقة الكادحة، وتحقيق إنجازات كبرى مثل تأميم قناة السويس وبناء السد العالي ومجانية التعليم.

ثورة تكشف وحدة الشعب وجيشه

وشدد وكيل لجنة الري والزراعة بمجلس الشيوخ على أن هذه الثورة تكشف وحدة الشعب وجيشه في تحقيق الاستقلال، حيث كانت تجربة ملهمة لما واجهنا في الحاضر وتصدينا له في ثورة 30 يونيو، حينما انتصرت القوات المسلحة لإصرار وإرادة المصريين في وجه قوى الشر التي أرادت هدم الأوطان، مؤكدًا أنه إذا اختلفت الأحداث يظل الهدف واحدًا وهو الحفاظ على الأمة وهويتها ومنع محاولات اختطافها، لتنطلق بعد ذلك البلاد في مسيرة من البناء والتنمية وسط التفاف الشعب وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعمل على اقتلاع جذور الإرهاب وإطلاق أكثر من حزمة حماية اجتماعية للفئات الأكثر احيتاجًا ومحدودي الدخل، وتعزيز قيم العلم الحديث ومناهجه، وغيرها من الإنجازات غير المسبوقة التي تؤكد أننا نسير على نفس خطى أهداف الثورة المجيدة في الاهتمام بالفقراء وإرساء العدالة الاجتماعية.

أولويات الثورة

ولفت أبو الفتوح إلى أن قطاع الزراعة الذي كان على رأس أولويات الثورة المجيدة حصل أيضًا على دعم غير مسبوق من الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، الذي حرص على اتخاذ إجراءات استباقية ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد وتبني رؤية التوسع الأفقي والتوسع الرأسي، وتقديم الخدمات للفلاح المصري، وتتواصل مسيرة العطاء على مستوى كافة المجالات رغم التحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من أعباء، مهنئًا الشعب المصري والرئيس السيسي ورجال القوات المسلحة والشرطة بحلول الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو رمز العزة والاستقلال.