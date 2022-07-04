«المصريين الأحرار»: ندعم الدولة في مسار استعادة الهوية المصرية

استضاف حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، عددًا من الشباب والمواطنين وذوي الهمم غير المنتمين لأحزاب سياسية، من بينهم سيد محمد محروس بطل الجمهورية في السباحة. وذلك بحضور الدكتورة هبة واصل الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية، وريمون ناجي عضو المكتب السياسي ومدير المركز الإعلامي؛ بهدف الاستماع إلى رؤية الحزب للحوار الوطني واهتمامًا من الحزب بهدف وصول الرؤية للشباب باعتبارهم ركيزة المستقبل وأساس الحاضر.

وقالت الأمين العام، خلال الجلسة، إن الهدف من الحوار هو التعاون والتشاور الشامل على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، والمستهدف هو خلق حوار وطني مستدام، وغاية الحزب هو العمل على ترسيخ القيم المصرية لخلق تعايش حقيقي حتى وسط الأوقات العصيبة، مضيفًا أن الحزب حدد أهدافًا خلال المرحلة المقبلة وأولويات دعم الدولة في مسار استعادة الهوية المصرية إلى سابق عهدها، والحوار نموذج ورسالة لدعم الوطن.

مشاركة الأفكار وتبادل الآراء

وأكدت هبة واصل، أن مشاركة الأفكار وتبادل الآراء، يعطي ثراء للساحة العامة والسياسية ويعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر.

بدوره، عرض سيد محمد محروس، من ذوي الهمم بطل الجمهورية في السباحة، أنشطته ونجاحاته التي حققها إيمانًا بقدراته وعظمة بلاده في دعمها لكل القدرات والطاقات بقيادتها الرشيدة، معربًا عن امتنانه للمصريين الأحرار على الاستضافة وعرض رؤيتهم للحوار الوطني والتوعية الوطنية.

كما عبّر محمد نبيل، متخصص في أمن المعلومات ورائد الأعمال، عن سعادته بالاجتماع والاستماع للآراء والأفكار التي تساهم بصورة كبيرة في مواجهة التحديات وضرورة تحمل الجميع المسؤولية تجاه الوطن، والعمل معًا دون اعتبارات حزبية أو مصالح شخصية، وهو ما لمسناه في حضورنا بالمصريين الأحرار.

الاهتمام بالنشء والوعي

وقالت دينا عصام، مدربة مهارات حياتية وباحث ماجستير بكلية التربية، إن الاجتماع بالحزب ارتكز على أهمية الفكر باعتباره الثروة الحقيقة التي تستلزم الاهتمام والاستثمار، خصوصًا في ضوء الظروف الراهنة التي تمثل خطرًا داهمًا على الهوية المصرية وأثرت على النشء والشباب، مشيدة بفكر المصريين الأحرار الذي يهتم بالنشء والوعي ويضع نصب عينيه الهوية الوطنية.

وقال محمد حاتم محمد إن الهوية المصرية عبارة عن مجموعة من الطبقات الحضارية التي تراكمت فوق بعضها البعض، بدأت بالفرعونية ثم اليونانية والرومانية ثم القبطية وأخيرًا العربية، تفاعلت هذه الطبقات الحضارية مع بعضها البعض وقامت الهوية المصرية بتمصير كل الطبقات الحضارية التي مرت عليها بحيث أخذت كل طبقة حضارية وافدة سمة مصرية خالصة.

وفي الختام تحدّث ريمون ناجي، عضو المكتب السياسي، عن مفهوم المصريين الأحرار وأهداف وبرنامج الحزب العام الذي يأتي لحسن الحظ متسقًا مع خطوات القيادة السياسية من مشروعات قومية وتحقيق اكتفاء ووفر في الطاقة وغيرها.