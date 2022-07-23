أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 23-7-2022 مقابل الجنيه المصري

تهتم مختلف البنوك بشكل يومي بنشر أسعار العملات الخاصة بكافة الدول العربية والأجنبية، سواء دولار أو ريال أو دينار كويتي أو جنيه إسترليني، تلبية لرغبة العديد من الأشخاص ورجال الأعمال والمهتمين بالقطاع المصرفي وما يتعلق به.

وتستعرض بوابة «الوطن» من خلال السطور التالية، في إطار خدماتها المتواصلة للقارئ، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 23 يوليو، والتي جاءت على النحو الآتي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 18.87 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، كما سجّل سعره بالبنك الأهلي المصري 18.88 جنيه للبيع و18.94 جنيه للشراء، ووصل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.96 جنيه للبيع و18.86 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأمريكية في بنك مصر نحو 18.88 جنيه للبيع و18.94 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل الريال السعودي في بنك مصر نحو 5.03 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء، ، وبالبنك التجاري الدولي، سجلت العملة السعودية في البنك المركزي قيمة تصل إلى 5.04 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم 5.03 جنيه للشراء 5.04 جنيه بالنسبة لعمليات البيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

في حين بلغ سعر الجنيه الإسترليني بالبنك المركزي لنحو 22.67 جنيه للشراء و22.77 جنيه للبيع، ووصل في بنك قناة السويس اليوم إلى نحو 22.61 جنيه للشراء و22.82 جنيه للبيع، كما سجل ببنك مصر نحو 22.63 جنيه للشراء مقابل 22.79 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 19.30 جنيه للشراء و19.40 جنيه للبيع، كما سجل في بنك قناة السويس نحو 19.43 جنيه للبيع و19.28 للشراء، كما سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 19.33 جنيه للشراء و19.43 جنيه للعمليات البيع.