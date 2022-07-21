أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 21-7-2022 مقابل الجنيه المصري

تنشر البنوك المختلفة بشكل يومي أسعار العملات المختلفة بها، سواء دولار أو ريال أو دينار كويتي أو جنيه إسترليني.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في التعاملات الصباحية اليوم الخميس الموافق 21 يوليو، والتي جاءت على النحو الآتي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 18.88 جنيه للبيع، و18.94 جنيه في عملية الشراء، وجاء سعر الدولار في البنك المركزي نحو 18.87 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، كما سجّل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 18.88 جنيه للبيع و18.94 جنيه للشراء، وسجلت العملة الأمريكية ببنك قناة السويس نحو 18.96 جنيه للبيع، و18.86 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي 5.04 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 5.03 جنيه للشراء 5.04 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، في البنك التجاري الدولي، وجاءت العملة السعودية في البنك المركزي بقيمة تصل إلى 5.04 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي لنحو 22.67 جنيه للشراء و22.77 جنيه للبيع، ووصل الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس اليوم إلى نحو 22.61 جنيه للشراء و22.82 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر نحو 22.63 جنيه للشراء مقابل 22.79 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 19.33 جنيه للشراء و19.43 جنيه للعمليات البيع، وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 19.30 جنيه للشراء و19.40 جنيه للعمليات البيع، كما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.43 جنيه للبيع و19.28 للشراء.