أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 22-7-2022 مقابل الجنيه المصري

تحرص البنوك المصرية والأجنبية المختلفة، على نشر أسعار العملات المختلفة بها يوميا، سواء دولار أو ريال أو دينار كويتي أو جنيه إسترليني، تلبية لرغبة العديد من المواطنين في متابعة ومعرفة أسعار العملات الأجنبية.

وتستعرض بوابة «الوطن» من خلال السطور التالية، في إطار خدماتها المتواصلة للقارئ، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات اليوم، والتي جاءت على النحو الآتي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.88 جنيه للبيع و18.94 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 18.87 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، كما سجّل سعره بالبنك الأهلي المصري 18.88 جنيه للبيع و18.94 جنيه للشراء، ووصلت العملة الأمريكية في بنك قناة السويس نحو 18.96 جنيه للبيع و18.86 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

كما جاء الريال السعودي في بنك مصر بنحو 5.03 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم 5.03 جنيه للشراء 5.04 جنيه بالنسبة لعمليات البيع، وبالبنك التجاري الدولي، سجلت العملة السعودية في البنك المركزي قيمة تصل إلى 5.04 جنيه للبيع و5.02 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

في حين بلغ سعر الجنيه الإسترليني بالبنك المركزي لنحو 22.67 جنيه للشراء و22.77 جنيه للبيع، ووصل في بنك قناة السويس اليوم إلى نحو 22.61 جنيه للشراء و22.82 جنيه للبيع، كما سجل ببنك مصر نحو 22.63 جنيه للشراء مقابل 22.79 للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

فيما بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 19.33 جنيه للشراء و19.43 جنيه للعمليات البيع، وسجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 19.30 جنيه للشراء و19.40 جنيه للعمليات البيع، كما سجل في بنك قناة السويس نحو 19.43 جنيه للبيع و19.28 للشراء.