أسعار الدواجن اليوم السبت 23-7-2022 في مصر

يبحث الناس عن أسعار الدواجن، ويهتمون بشرائها لما تحتويه من فوائد هامة للجسم مثل الكالسيوم والبروتين.

وتحرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم السبت 23 يوليو، وفق جولة «الوطن» في بعض أسواق منطقة الدقي، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

- تراوح سعر الفرخة الكاملة اليوم السبت ليتراوح بين 74 و84 جنيهًا لوزن 2 كيلو جرام.

- فتراوح سعر الكيلو من البانيه اليوم بين 90 و100 جنيه.

- وصل سعر الأجنحة، لقيمة مالية تتراوح ما بين 28 و35 جنيهًا.

- وتراوح سعر الأوراك اليوم السبت بين 48 و52 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الدبابيس اليوم السبت بين 45 و48 جنيهًا.

- وجاء سعر الكبدة والقوانص اليوم السبت بين 45 و50 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 58 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط اليوم

- وسجل سعر البطة والتي تزن 3 كيلو جرامات إلى نحو 220 جنيهًا.

- وبلغ سعر البطة المجمدة المعبأة وزن 2 كيلو أو أقل 118 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط البلدي نحو 64 جنيهًا.

سعر الدواجن في الأسواق المحلية

- سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 44 جنيهًا للكيلو.

- سعر الفراخ البلدي نحو 55 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر كيلو البانيه بين 90 و95 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأجنحة اليوم السبت بين 28 و35 جنيهًا.

- سجل كيلو الأوراك اليوم نحو 48 جنيهًا.

- وصل سعر الدبابيس اليوم إلى نحو 45 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

- وتصل أسعار كتكوت الفيومي اليوم السبت إلى نحو 5 جنيهات.

- تصل أسعار الكتكوت الأبيض من عمر يوم إلى نحو 5.75 جنيه.

- وبالنسبة لأسعار الكتكوت الساسو عمر يوم واحد تتراوح بين 5 و5.25 جنيه.

- تتراوح أسعار الكتكوت البلدي من عمر يوم بين 3 و3.75 جنيه.