مسؤولة صحية أمريكية: 99% من مصابي جدري القرود من «مثليي الجنس»

قالت الدكتورة جينيفر مكويستون، نائبة مدير قسم مركز السيطرة على الأمراض لعوامل الأمراض وعلم الأمراض ذات النتائج العالية بالولايات المتحدة الأمريكية إن 99٪ من حالات الإصابة بمرض جدري القرود البالغ عددها 2891 حالة المؤكدة في الولايات المتحدة تتعلق برجال مارسوا الجنس مع رجال.

وأضافت، في تصريحات نقلتها صحيفة جارديان البريطانية صباح اليوم: «عدد من النساء والرجال المتحولين جنسيا أصيبوا بالعدوى»، في تعقيب على انتشار جدري القرود.

300 ألف جرعة من لقاح جدري القرود

وقال منسق الاستجابة لفيروس كورونا في البيت الأبيض الدكتور أشيش جها إن الحكومة قدمت 300 ألف جرعة من لقاح جدري القرود وتعمل على تسريع شحنة 786 ألف جرعة إضافية من الدنمارك.

وأضاف أن هناك بالفعل لقاحًا كافيًا في متناول اليد لتوفير جرعة أولية من اللقاح لأكثر من نصف السكان المؤهلين في نيويورك وأكثر من 70٪ من السكان المؤهلين في واشنطن.

أمريكا تدرس الاستجابة لفيروس جدري القرود

وقال «جها» إن الولايات المتحدة ما زالت تقيم ما إذا كان ينبغي إعلان تفشي مرض جدري القرود وإعلان حالة طوارئ صحية عامة.

وأضاف: «نحن ننظر في ذلك، وننظر في الطرق التي يمكن من خلالها تعزيز الاستجابة، إن وجدت، من خلال إعلان حالة طوارئ صحية عامة».

أول تفش بين الأطفال بفيروس جدري القرود في أمريكا

وكانت السلطات الصحية الأمريكية أعلنت تسجيل حالتي إصابة بين الأطفال، وهو أول تفش يتم رصده بين الأطفال في هذا البلد الذي عانى بدرجة كبيرة في مواجهة فيروس كورونا.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود خلال التفشي الأخير في بريطانيا وكانت لرجل قادم من نيجيريا، ليتم الإعلان عن تسجيل عديد الحالات الأخرى في عدة مناطق بالعالم.