تعرف على «لقاح جدري القرود» بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، أمس الجمعة، موافقتها على استخدام لقاح مضاد للجدري للوقاية من مرض جدري القرود، وهو لقاح «إيمفانيكس»، وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن اللقاح الذي تم اعتماده.

يحتوي لقاح «إيمفانيكس» على شكل حي معدل من فيروس اللقاح يسمى «اللقاحية أنقرة»، والمرتبط بفيروس الجدري، وهو لقاح مصرح به حاليًا في الاتحاد الأوروبي للوقاية من الجدري لدى البالغين.

قبل أن يتم الموافقة عليه من وكالة الأدوية الأوروبية، كان هذا اللقاح لقاحًا محتملاً لجدري القرود بسبب التشابه بين فيروسي جدري القرود والجدري.

تشير الدراسات المختبرية إلى أن لقاح إيمفانيكس يؤدي إلى إنتاج الأجسام المضادة التي تستهدف فيروس جدري القرود وقد تساعد في الحماية من المرض، ويتم تسويق إيمفانيكس على أنه لقاح «جينوس» في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتم ترخيصه للوقاية من الجدري وجدري القرود.

حماية الحيوانات المصابة

قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إن فعالية «جينوس» في الوقاية من مرض جدري القرود يمكن استنتاجها من استجابات الأجسام المضادة ضد فيروس اللقاح في الدراسات السريرية، كما أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن «جينوس» يحمي الحيوانات التي تعرضت لفيروس جدري القرود ويعزز المناعة الموجودة مسبقًا التي أحدثتها الأجيال السابقة من لقاحات الجدري.

آثار جانبية

يتسبب «جينوس» في العديد من الآثار الجانبية، مثل الإحمرار والألم والتورم والتصلب والحكة في موقع الحقن، فضلًا عن التعب والصداع.