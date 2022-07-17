متحدث «الصحة» يكشف أعراض جدري القرود.. ويوجّه رسالة مهمة للمواطنين

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ مصر خالية من فيروس جدري القرود حتى اللحظة، ولا يوجد ما يستدعى القلق أو التخوف بشأنه، خاصة أنّ التوقعات تشير إلى أنّه لن يتحول إلى جائحة كفيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان لـ«الوطن»، أنّ أعراض مرض جدري القرود، تتضمن «شحوب في الوجه،طفح جلدي، آلام في العضلات، صداع، وتضخم الغدد الليمفاوية».

أعراض جدري القرود

وأضاف عبدالغفار، أنّ الغدد الليمفاوية أكثر ما يميّز الإصابة بفيروس جدري القرود، مشيرا إلى أنّ الطفح الجلدي يبدأ من اليوم الأول إلى 3 أيام، ويظهر على منطقة الوجه وباقي أجزاء الجسم، مؤكدا أنّ جدري القرود لا ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي فقط كفيروس كورونا، لكن عن التلاصق الشديد بشخص مصاب بالفيروس.

طرق انتقال فيروس جدري القرود

وحذّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، من ملامسة الحيوانات، وحال وجود أي شخص مصاب بالفيروس يجب تجنب التعامل معه، والمداومة على غسيل اليدين وعدم تبادل الأدوات الشخصية بين المواطنين وبعضهم لبعض، مؤكدا أنّ مصر خالية من الفيروس، وهناك فريق كامل مخصص لمتابعة الموقف الوبائي العالمي، وتعليمات منظمة الصحة العالمية الخاصة بالفيروس.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105، لاستقبال التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس واتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.