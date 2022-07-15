تفاصيل أول حالة فيروس جدري القرود في السعودية.. و«الصحة» تطمئن الجميع

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الخميس، تفاصيل أول حالة فيروس جدري القرود في السعودية، إذ رصدت حالة إصابة بالمرض في مدينة الرياض لشخص عائد من خارج المملكة.

تفاصيل أول حالة فيروس جدري القرود في السعودية

وبحسب وكالة أنباء «واس» السعودية، ذكرت وزارة الصحة تفاصيل اول حالة فيروس جدري القرود في السعودية في بيان نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، مطمئنة الجميع بأن الحالة المصابة بجدري القرود تخضع للرعاية الطبية داخل إحدى مستشفيات المملكة، وذلك وفق الإجراءات الصحية المعتمدة بالبلاد.

جدري القرود يتسلل إلى السعودية

وتساءل رواد التواصل الاجتماعي، هن تفاصيل أول حالة فيروس جدري القرود في السعودية، إذ جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم، وصرحت وزارة الصحة أنها مستمرة فى أعمال الرصد، والمتابعة لمعرفة تطورات مرض جدري القرود، والكشف عن أي حالات جديدة يتم رصدها، مشيرةً إلى قدرتها في التعامل مع أي إصابة جديدة للمرض داخل المملكة.

جدري القرود في الرياض

وفي السياق ذاته، وأوصت الوزارة جميع المواطنين داخل المملكة باتباع الإرشادات والتوجيهات الصحية وتحديدًا المسافرين خلال رحلتهم لخارج البلاد، وذلك من خلال قنواتها الرسمية وهيئة الصحة العامة (وقاية) أو التواصل مع مركز (937) في حال معرفة أي استفسار يخص فيروس جدري القرود.

أعراض فيروس جدري القرود

وتتمثل أعراض فيروس جدري القرود، فى الشعور بالحُمى، والصداع في الرأس، وآلام عضلات الأرجل والظهر، وظهور تورم فى الغدد الليمفاوية، والإحساس بالقشعريرة، والإرهاق والشعور بالتعب الشديد لفترات طويلة، بالإضافة إلى الطفح الجلدي الناتج عن الحكة الذى يظهر أولًا على الوجه ثم ينتشر إلى باقي أجزاء الجسم فى اليدين والقدمين، وهو عبارة عن فقاعات مليئة، تشبه الجدري المائي، تستمر أعراضه بين 5 لـ21 يومًا.