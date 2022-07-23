بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو كتب: نرمين عفيفي 09:24 ص | السبت 23 يوليو 2022 الرئيس عبدالفتاح السيسي يلقي الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة موجهة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو. اقرأ المزيد: السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة أوروبية متحدث الرئاسة: السيسي وماكرون عقدا جلسة مغلقة لمناقشة الأزمة الأوكرانية بسام راضي: القضية الفلسطينية قاسم مشترك في كل نقاشات الرئيس السيسي أبرز تصريحات متحدث الرئاسة عن زيارة السيسي لأوروبا السيسي بقلم نرمين عفيفي