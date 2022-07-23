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بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الـ 70 لثورة 23 يوليو

كتب:

نرمين عفيفي
09:24 ص | السبت 23 يوليو 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يلقي الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة موجهة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو.

 

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