بسام راضي: القضية الفلسطينية قاسم مشترك في كل نقاشات الرئيس السيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية طالت جميع الدول، ولابد أن يكون هناك تفعيل للقوى الدولية لفتح نافذة للحل، وتداعيات الأزمة تداعيات كبيرة على الجميع، وتداعياتها امتدت للوقود والغاز والغذاء، وهذه أمور أساسية في أنشطة وحياة جميع شعوب الدول، والمجتمع الدولي، لكن علينا أن نتفاءل.

أنشطة أخرى للرئيس مع قوى فاعلة الأيام المقبلة

أضاف «راضي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر جديدة»، المذاع على شاشة قناة «etc»، ويقدمه الكاتب الصحفي ضياء رشوان، اليوم، أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المكوكية جولة رفيعة المستوى، التي بدأت من جدة وصولا إلى باريس، وهناك أنشطة أخرى خلال الأيام المقبلة، مع قوى أخرى فاعلة في هذه الأمور، ستعلن في حينها.

وتابع: «كلمة الرئيس في قمة جدة حددت 5 محاور رئيسية للتعاون مع الجانب الأمريكي، في إطار شراكة ممتدة لحل مشكلات المنطقة، وأول هذه المحاور، كانت حل القضية الفلسطينية الآن، وليس في وقت لاحق».

القضية الفلسطينية قاسم مشترك في نقاشات الرئيس

واصل: أن «القضية الفلسطينية هي قضية القضايا، وحلها من شأنه فتح آفاق كبيرة للغاية، لم تعهدها من قبل دول المنطقة، من التعاون والسلام، والجميع سيشعر بها، عندما تحل هذه القضية، ويعاد للفلسطينيين كل حقوقهم، وفقا للمرجعيات والشرعية الدولية، وحدود ما قبل يونيو 1967، وكل هذا سيوفر أجواء إيجابية للغاية، لكل شعوب ودول المنطقة».

واستكمل: أن «هذا كان محورا رئيسيا في خطاب الرئيس السيسي، وقاسم مشترك أعظم في كل نقاشات الرئيس، عندما يتم التطرق للقضية الفلسطينية».