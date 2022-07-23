وزير التنمية المحلية يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطهير «مصرف كتشنر»

تلقى اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول متابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تطهير مصرف كتشنر- مكون المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية، الذي يستهدف تأهيل وتطوير منظومة المخلفات الصلبة فى محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية بتمويل قدره 79 مليون يورو، كقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بالإضافة إلى 8 ملايين يورو كمنحة من الاتحاد الأوروبى لدعم تنفيذ المشروع بما يساهم في تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة على نطاق المصرف في حوالى 182 قرية ليستهدف حوالى 11 مليون مواطن.

مشروعات تحسين جودة المياه بالمصرف

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن المشروع المهم يأتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتحسين جودة المياه بالمصرف على أساس خطط محددة للتعامل مع الصرف الصحي والمخلفات الصلبة وجوانب قطاع المصرف الأخرى، بما يساهم في تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة على نطاق المصرف.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار هذا المشروع تتضمن إنشاء عدد من مصانع تدوير ومعالجة المخلفات والمحطات الوسيطة وشراء معدات جمع ونقل المخلفات وإغلاق المقالب وتأهيل المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات الثلاث المشاركة في المشروع، وذلك من خلال البروتوكول الذي جرى توقيعه مع وزارة التنمية المحلية بحضور وزيرة التعاون الدولي وممثلي الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وضع الخطة الاستثمارية لمشروعات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه جرى الانتهاء من وضع الخطة الاستثمارية للمشروعات المستهدف تنفيذها في المحافظات الثلاثة والموافقة النهائية عليها من الوزارة والبنك الأوروبي، وكذا الانتهاء من الشروط المرجعية لاستشاري الدراسات الخاصة بالأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات، والتعاقد مع استشاري دعم التنفيذ لضمان سرعة تنفيذ المشروعات، والذي بدأ فعلياً في تنفيذ الدراسات الجيوتقنية للأراضي المخصصة للمشروعات، مع إعداد خطة التعاقدات والمشتريات للمشروعات، والموافقة النهائية عليها من قبل الوزارة والبنك الأوروبي نهاية شهر يونيو الماضي، تمهيداً لوضع الشروط المرجعية والطرح، وجرى إعداد مستندات الطرح للمناقصة الأولى للمشروعات، التي تشمل 3 مصانع لتدوير المخلفات سيتم طرحهم كمرحلة أولى بعد موافقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على المستندات.

وأكد أنه بالنسبة لاستشاري بناء القدرات لدعم إنشاء وتأهيل وحدة لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، فقد تم توفير مقر للاستشارى بمبنى المحافظة، وافتتاحه رسميا، وفى إطار تنفيذ خطة بناء قدرات المحافظات وتنفيذ برامج لتنمية قدرات العاملين بوحدات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات فقد جرى تنفيذ 12 دورة تدريبية للعاملين بإدارة البيئة والمخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى تنظيم ورشتي عمل بالقاهرة، لتبادل الخبرات بين عدد من المحافظات حول آليات التطوير المؤسسي ومتطلبات قانون تنظيم إدارة المخلفات، وكذا مناقشة اللائحة المالية لصندوق النظافة وذلك بحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية والمالية وجهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من المحافظات، وجرى الانتهاء من إعداد المادة العلمية لبرنامج بناء قدرات حول «تقييم الأثر البيئي والاجتماعي» لإدارات المخلفات الصلبة وإدارات البيئة بمحافظات المشروع تمهيداً لتنفيذه فى مدينة المنصورة خلال يوليو الجاري 2022.

إعادة هيكلة إدارة المخلفات الصلب

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه جرى الإنتهاء من إعادة هيكلة إدارة المخلفات الصلبة وإعداد هيكل تنظيمي وبطاقات وصف وظيفي حديثة للعاملين تتماشي مع متطلبات قانون تنظيم إدارة المخلفات، وجرى اعتماد الهيكل فى محافظة الدقهلية، وعلى غرار ذلك تم الإنتهاء من دراسة كميات وخصائص المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة والتي جرى من خلالها تحديد معدلات تولد المخلفات وخصائصها المختلفة في المناطق الحضرية والشبه حضرية والريفية وكذلك تقييم كفاءة عمليات الجمع والمعالجة والتخلص.

أكد «شعراوي»، أن هذه الدراسة تعد الركيزة الأساسية للخطة الرئيسة للمخلفات التي نص عليها قانون تنظيم إدارة المخلفات والتي يقوم فريق العمل بإعدادها في الوقت الراهن بالتعاون مع محافظة الدقهلية، وأخيراً تم إعداد قاعدة بيانات متكاملة للمعدات والأدوات والموارد المالية لكل مركز من مراكز المحافظة وجاري حالياً إعداد برنامج لتحليل البيانات وتحديد الفجوات والإحتياجات الفعلية لتطوير المنظومة.

خطة المشروعات الاستثمارية بالمحافظات الثلاثة المستهدفة

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من وضع خطة المشروعات الاستثمارية بالمحافظات الثلاثة المستهدفة، حيث تضمنت الخطة مشروعات لمحافظة الغربية بقيمة 18.5 مليون يورو، وذلك لتنفيذ مصنع تدوير قمامة و5 جراجات وشراء 5 معدات جمع ونقل القمامة، كما تضمنت الخطة مشروعات لمحافظة كفر الشيخ بقيمة 34.5 مليون يورو لتنفيذ 5 مصانع تدوير للقمامة و6 جراجات وشراء 4 معدات جمع ونقل القمامة وإغلاق مقلب وتأهيل مدفن، وأيضأً تضمنت الخطة مشروعات في محافظة الدقهلية بقيمة 20 مليون يورو لتنفيذ مصنع لتدوير القمامة وجراجين وإنشاء محطة وسيطة وشراء معدتين لجمع ونقل القمامة لتكون إجمالي تكلفة خطة المشروعات 73 مليون يورو.

وأكد «شعراوي»، أنه جرى الانتهاء من التصميمات الأولية للمشروعات، وإعداد خطة التعاقدات للمشروعات الاستثمارية والتى من المستهدف طرحها فى 6 مجموعات وفقاً لإجراءات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

ووجه، بسرعة الانتهاء من المشروعات المستهدفة فى هذا المشروع الرائد بكافة مراحله المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية النتائج على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل استعدادت الدولة المصرية لاستضافة وتنظيم مؤتمر المناخ العالم بشرم الشيخ لما يحققه المشروع من مردود تنموي شامل.